Parceria expande em 17 mi o alcance do canal de denúncias de violência contra a mulher

A Neoenergia, em parceria com o Ministério das Mulheres, inicia este mês uma ação estratégica para fortalecer a rede de proteção feminina.

A partir de março, as faturas de energia elétrica de mais de 17 milhões de clientes das áreas de concessão da Neoenergia passam a exibir o número 180.

As regiões beneficiadas incluem a Bahia, Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo, destacando o canal da Central de Atendimento à Mulher.

A iniciativa integra o cronograma especial de ações da distribuidora em celebração ao Mês da Mulher e busca transformar um documento cotidiano em ferramenta de utilidade pública.

Parceria estratégica e o papel das empresas no acolhimento

“Queremos que a presença da Neoenergia vá além do fornecimento de energia. Ao inserir o 180 nas faturas, usamos nossa capilaridade para ampliar a rede de proteção”, explica Solange Ribeiro.

A vice-presidente da Neoenergia ressalta que a informação sobre acolhimento e denúncia deve estar ao alcance de mais mulheres, garantindo que elas não estejam sozinhas.

“A violência contra a mulher muitas vezes acontece dentro de casa, e precisamos chegar justamente nesses espaços. Reconhecemos o papel das empresas no enfrentamento às desigualdades”, finaliza a executiva.

Para a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a informação salva vidas. A parceria com a Neoenergia transforma um serviço essencial em instrumento de proteção.

Funcionamento do serviço Ligue 180 e dados de atendimento

Segundo o Ministério das Mulheres, foram mais de 1 milhão de atendimentos em 2025, o que equivale a cerca de 3 mil atendimentos por dia no país.

Em janeiro de 2026, foram contabilizados 90.758 atendimentos e 15.575 denúncias de violência contra mulheres, reforçando a necessidade de canais de denúncia acessíveis.

O serviço Ligue 180 é gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia, oferecendo orientações sobre direitos, legislação e encaminhamento para rede especializada.

Ao incluir o número nas contas de luz, a empresa fortalece a rede de apoio em contextos onde a vítima pode estar isolada ou com acesso restrito.

O cenário do feminicídio e da violência doméstica no Brasil

A medida ganha relevância diante do cenário crítico. Em 2025, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, alta de 4,7% em relação ao ano anterior.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, em 2024, mais de 257 mil mulheres sofreram lesão corporal dolosa (violência doméstica).

Outras 51 mil foram vítimas de violência psicológica. A disseminação do contato do canal ajuda a interromper ciclos de agressão antes que evoluam para casos graves.

O enfrentamento da violência de gênero é uma pauta urgente que exige a união entre o setor público e a iniciativa privada.

Apoio às colaboradoras e programas de capacitação interna

A Neoenergia também está comprometida em apoiar suas colaboradoras. Desde 2023, a companhia conta com um programa interno de proteção e suporte a vítimas de violência doméstica.

A iniciativa foi reconhecida com o Prêmio Boas Práticas, do Movimento Elas Lideram 2030, promovido pelo Pacto Global-Rede Brasil da ONU.

A empresa oferece ainda treinamentos para orientar eletricistas e leituristas a reconhecer sinais de violência durante o atendimento de campo.

Cerca de 2 mil pessoas já participaram das formações desde 2024, promovendo a equidade de gênero e a segurança dentro e fora do ambiente de trabalho.