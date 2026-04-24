7 gargalos entre líderes e equipes que travam a produtividade

Quando a produtividade cai, muitas empresas procuram respostas em processos, tecnologia ou novas metodologias de gestão. No entanto, otimizar uma operação não depende apenas de eficiência técnica.

A produtividade é, na maior parte do tempo, um reflexo direto da capacidade de colaboração entre as pessoas. Organizações que colaboram melhor tomam decisões mais rápidas, reduzem retrabalho e transformam estratégia em ação com mais consistência.

A partir dessa premissa, convidamos o especialista em desenvolvimento humano Reinaldo Rachid, autor do livro “Gerar valor com pessoas”, para analisar os principais entraves culturais e comportamentais que bloqueiam a colaboração e, silenciosamente, comprometem a produtividade nas empresas.

Com base em ideias de estudiosos como James C. Collins e Morten T. Hansen, Rashid elencou os 7 principais problemas de produtividade:

1. A barreira do “não foi inventado aqui”

Esse gargalo surge quando líderes ou áreas acreditam que só podem ou devem resolver problemas internamente.

O isolamento reduz a troca de perspectivas, enfraquece a inovação e reforça silos organizacionais, alimentando a ideia de que “cada um cuida do seu”.

2. O isolamento da liderança

Em muitas empresas, líderes se colocam como únicos detentores das respostas. Sem perceber, reforçam equipes passivas, que esperam ordens e soluções prontas, em vez de assumir protagonismo e responsabilidade.

3. O gargalo da manutenção das aparências

Manifesta-se quando gestores evitam compartilhar dúvidas, pedir ajuda ou admitir fragilidades por receio de parecerem inseguros. Esse comportamento reduz o aprendizado coletivo e cria uma cultura baseada em aparência, não em confiança.

4. A retenção de informações

Informações são retidas como forma de poder, autoria ou proteção do próprio território. O resultado é lentidão, retrabalho e decisões tomadas sem visão sistêmica, um risco enorme em ambientes complexos.

5. A dificuldade de acesso e de busca

Estruturas grandes, excesso de indicadores, distâncias físicas e restrições excessivas de acesso à informação tornam a colaboração cara e improdutiva. Quando o conhecimento não circula, as pessoas se paralisam.

6. Ego, arrogância e medo

Ego inflado, certeza absoluta de “já saber tudo”, medo de errar ou de ser julgado minam qualquer tentativa de colaboração genuína. Nesses ambientes, as pessoas se defendem mais do que constroem.

7. A lógica do poder sobre o outro

Talvez a mais nociva de todas, o objetivo é fazer com que os outros dependam de você. Nesse cenário, o crescimento coletivo é substituído pelo controle individual. Isso é nocivo, pois a colaboração não se trata de poder “sobre” o outro, mas de poder “com” o outro.

Como superar esses gargalos?

Segundo Rachid, o caminho para eliminar essas barreiras silenciosas passa por estimular a participação, integrar áreas, promover o diálogo e tratar o erro como oportunidade de aprendizado e não como busca por culpados.

Esse processo exige também humildade, escuta ativa, respeito à diversidade, melhoria da comunicação e reconhecimento dos avanços coletivos.

“Em tempos de alta complexidade e pressão por resultados, produtividade não é apenas uma questão de eficiência operacional. É, sobretudo, um reflexo direto da qualidade das relações humanas dentro da organização”, alerta o especialista.