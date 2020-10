5 insights sobre o novo consumo

O Google fez um estudo com foco na Black Friday deste ano com alguns insights sobre a comparação de número de cliques de julho e agosto de 2020 com o período desta semana de ofertas de 2019.

Pra começar, alguns dados sobre o comportamento dos usuários brasileiros durante este ano:

Temos 10,2 milhões de novos e-shoppers

54% das pessoas compram mais online do que antes da pandemia

26% dos brasileiros já consideram o WhatsApp como principal meio de compra

Agora, será que você, caro leitor, tem ideia dos itens que mais cresceram nas buscas?

Vou te contar para vermos como o consumo mudou e tende a se transformar ainda mais.

No comparativo entre os dois anos, o item que teve o maior crescimento de buscas, com aumento de 594%, foi o (que rufem os tambores)… RING LIGHT. É isso mesmo. Ring light é aquela luz com suporte usada pelos influenciadores e criadores de conteúdo para iluminar seus vídeos.

No ranking, temos ainda: bicicleta, em segundo lugar, com aumento de 294%; e cadeira de escritório e cadeira de gamer, com incremento de 205% e 197%, respectivamente.

Outro item para ficarmos de olho. A busca por carteira digital cresceu 145% e por PIX 240%.

O que podemos entender com estes dados?

O sonho da nova geração não é mais ser astronauta ou médico. É ser criador de conteúdo As marcas precisam urgentemente criar novas formas de conexão e experiências digitais com seus clientes Precisamos observar bem atentamente o universo de gamers, streaming e do novo e-commerce A carteira virtual, novas formas de pagamento e o PIX vão acelerar o universo do e-commerce A volta dos apps com tudo e um olhar para o WhatsApp como grande catalisador de venda e pós-venda

Are you ready?

* Sócio-diretor de Estratégia ​da FSB Comunicação

Confira outros artigos da Bússola:

ESG nas pequenas e médias empresas

Turismo inicia reação, mas recuperação plena só em 2023

Onde está a transparência?

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube