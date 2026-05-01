Do clique ao conserto: a aposta da Porto Serviço para vender direto na busca do Google

Imagine pesquisar "limpeza de sofá" no Google e, em vez de uma lista de sites para garimpar, encontrar um botão de agendamento que resolve o problema em segundos. Esse cenário, que até pouco tempo parecia distante para o mercado brasileiro de serviços domésticos, chegou.

A Porto Serviço anunciou uma parceria com o Google que integra sua rede de prestadores à funcionalidade de agendamento online do buscador, utilizando o Perfil da Empresa (antigo Google Meu Negócio). A Porto Serviço se torna a primeira empresa de home services do Brasil a habilitar esse recurso, cobrindo hoje 52% das cidades brasileiras.

Na prática, ao buscar termos como "instalar ar-condicionado", "limpeza de sofá perto de mim" ou "encanador", o usuário passa a visualizar um botão de "Agendar on-line" diretamente nos resultados. Com um clique, é redirecionado ao site da Porto, onde escolhe data e horário para o serviço. Sem abas abertas em paralelo. Sem formulários de contato. Sem ligações para confirmar disponibilidade.

Mas o que parece apenas uma melhoria de usabilidade carrega algo mais profundo: é uma mudança na arquitetura do consumo digital.

A busca virou vitrine e o caixa

Por décadas, o Google funcionou como ponto de partida de uma jornada: o usuário pesquisava, clicava em links, navegava por sites, comparava opções e, eventualmente, tomava uma decisão. A busca era a porta de entrada, não o lugar onde a transação acontecia.

Essa lógica está sendo reescrita. Plataformas como o próprio Google Shopping há anos permitem que o consumidor compare preços e seja redirecionado para a finalização da compra com poucos cliques.

No setor de serviços, historicamente mais fragmentado, informal e dependente de indicação pessoal, essa transformação demorou mais para chegar.

"Com essa evolução, a busca do Google deixa de ser apenas um motor de respostas para se tornar um facilitador de transações, oferecendo uma experiência contextualizada que economiza tempo para o consumidor e gera eficiência para o prestador", diz Leandro Esposito, diretor no Google de Parcerias para Busca e Gemini América Latina.

Não se trata apenas de colocar um botão a mais na tela, mas de reposicionar o buscador como intermediário ativo entre quem precisa de um serviço e quem pode prestá-lo. O Google, nesse modelo, deixa de ser infraestrutura e passa a ser canal de venda.

Para as empresas que querem crescer no ambiente digital, isso muda o jogo. A disputadeixa de ser só pelo bom posicionamento orgânico ou por anúncios bem calibrados e passa por uma integração direta à jornada de decisão do consumidor.

O consumidor busca solução

Segundo o próprio Google, buscas contendo termos como "eu preciso" ou "eu quero" dobraram nos últimos dois anos no Brasil. É uma mudança sutil no vocabulário, mas com implicações grandes no comportamento.

Quando alguém digita "eu preciso de um eletricista" está buscando uma solução, não uma lista de possibilidades. Esse tipo de busca com intenção declarada é exatamente o terreno onde a fricção na jornada de compra mais prejudica a conversão.

“A parceria surge em resposta a uma mudança no comportamento do próprio consumidor. Os brasileiros buscam soluções cada vez mais personalizadas, detalhadas e imediatas. Nosso objetivo é tornar a compra do serviço mais rápida e simples”, diz Luiz Nunes, diretor de Negócios Digitais e Tecnologia da Porto Serviço.

Essa urgência não é nova no varejo digital, ela já moldou o sucesso de aplicativos de mobilidade, delivery e streaming. O que muda agora é que o mercado de serviços domésticos, que no Brasil movimenta bilhões de reais ao ano e ainda opera em grande parte na informalidade, começa a ser alcançado por essa mesma lógica de conveniência.

O consumidor que antes precisava ligar para três ou quatro prestadores, negociar preço por WhatsApp e torcer para que o profissional aparecesse no horário combinado, agora tem à disposição uma alternativa estruturada e acessível a partir do mesmo aplicativo que usa para buscar qualquer coisa.

O novo canal não vai canabalizar os outros? A resposta da empresa é não.

O Google funciona, nesse contexto, como uma porta de entrada adicional, não como substituto de outros canais. A Porto Serviço mantém sua presença no site próprio, no aplicativo, no WhatsApp e na rede de corretores parceiros. A ideia é que cada canal atenda um perfil diferente de consumidor em momentos distintos da jornada.

"Estamos em todos os canais com um objetivo muito claro: estar onde as pessoas estão e tornar a jornada de compra cada vez mais fluida", afirma Nunes.

Sobre a estrutura comercial da parceria, o executivo esclarece que o Google não fica com percentual sobre o valor dos serviços contratados. O modelo envolve um contrato que contempla mídia paga e iniciativas voltadas à melhoria da experiência digital.

A aposta da Porto Serviço no digital

A parceria com o Google não é o primeiro sinal da transformação digital da Porto Serviço. Os números internos da empresa mostram que a aposta no canal online vem de antes e vem dando resultado.

Entre o início de 2024 e o fim de 2025, as vendas de serviços por canais digitais cresceram mais de 200%. As receitas de negócios digitais avançaram 73% no mesmo período. E hoje, cerca de 20% do fluxo digital da empresa já vem de buscas orgânicas, exatamente o tipo de tráfego que a parceria com o Google promete amplificar.

Mesmo assim, Nunes é cauteloso sobre projeções. "Ainda não podemos afirmar ao certo o volume adicional por se tratar de algo inédito no nosso mercado, mas sabemos que o Google já moldou o comportamento de busca em diversos segmentos e apostamos que este será mais um desses casos", diz Nunes.

Tecnologia e parceria com o Google resolvem metade do problema. A outra metade é operacional: de nada adianta facilitar a contratação se a execução do serviço não acompanhar.

A Porto Serviço conta com uma rede de 12.600 prestadores parceiros distribuídos por todo o Brasil, treinados internamente em uma estrutura chamada Escola de Serviços.

O programa oferece capacitação técnica e comportamental com o objetivo de padronizar o atendimento dentro de um padrão de qualidade específico, algo raro em um setor historicamente marcado pela pulverização e pela informalidade.

Essa capilaridade permite absorver picos de demanda sem comprometer o nível de serviço. O ticket médio dos serviços gira em torno de R$ 300, e a expectativa é que esse valor se mantenha na mesma faixa para os agendamentos feitos via Google.

A integração atual cobre 52% das cidades brasileiras. À medida que mais prestadores forem integrados e a funcionalidade ganhar tração entre os consumidores, a tendência é de ampliação tanto da cobertura geográfica quanto do portfólio de serviços disponíveis via busca.

Para o consumidor, a equação é de menos atrito, mais resolução. Em um país onde contratar um prestador de serviço ainda pode ser fonte de estresse, desde encontrar alguém confiável até garantir que o serviço será entregue como prometido, qualquer redução de fricção tem valor real.