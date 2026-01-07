4 pontos para entender se vale a pena empreender em lojas autônomas

Minimercados em condomínios, lavanderias e smartstores; estes são alguns dos exemplos de lojas autônomas. Frequentemente abertos em modelo de franquia, os estabelecimentos onde o consumidor entra e se serve são boa opção para começar a empreender.

Num país onde 39,5% da população têm intenção real de empreender nos próximos três anos, opções de entrada precisam de clareza no seu funcionamento. Para ajudar quem está considerando lojas autônomas, buscamos a opinião do especialista Douglas Pena.

Segundo o sócio-fundador e CRO da Minha Quitandinha, startup que atua com minimercados autônomos, existem quatro vantagens que são citadas com frequência, mas demandam entendimento aprofundado.

1. Mais flexibilidade e qualidade de vida

Negócios que não exigem a presença física do empreendedor diariamente trazem mais liberdade à rotina e, consequentemente, um aumento expressivo na qualidade de vida.

Quanto a essa vantagem, Pena explica: “o empreendedor pode trabalhar de forma remota, deixando a necessidade de estar presencialmente nos pontos de venda nos horários mais convenientes para ele. Assim, fica mais fácil incorporar hábitos saudáveis no dia a dia e conquistar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional”.

2. Tendência de consumo

A busca por experiências de compra rápidas, fluidas e que se encaixem na rotina acelerada é a principal tendência que sustenta este setor.

“Hoje, o consumidor está mais exigente, atento às inovações e busca, prioritariamente, praticidade e agilidade. Os minimercados autônomos entregam soluções eficientes e com formas de pagamentos totalmente automatizadas, elementos cruciais para que empreendedores possam se destacar neste cenário competitivo”, explica.

3. Potencial de crescimento e desenvolvimento

Como esse tipo de negócio demanda baixo investimento inicial e alto potencial de crescimento, iniciar um negócio autônomo é mais acessível para empreendedores de primeira viagem.

“Muitos desses modelos de negócios, atuam no modelo de franquia, e facilitam a abertura de novas unidades, com possibilidade de parcelamento da taxa de franquia, por exemplo. Dessa maneira, ampliam-se as redes de lojas, disponibilizando comodidade para uma maior parcela de clientes, ou seja, um benefício mútuo”, avalia Pena.

4. Disponibilidade 24h por dia, 7 dias por semana

Além de atender à demanda por agilidade, em que as compras podem ser realizadas a qualquer hora, esse formato inovador capitaliza a preferência do cliente por meio de eficiência tecnológica, tornando a experiência de compra cada vez mais personalizada.

“Essa eficiência operacional não apenas atrai novos públicos, mas também é um fator chave para a fidelização, criando um diferencial competitivo sólido e sustentável no varejo moderno, o que entrega um negócio duradouro para o empreendedor”, conclui.