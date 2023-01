4 filmes e séries sobre tecnologia para maratonar nas férias

Com a chegada das férias e recesso de fim de ano, assistir àquele filme ou passar horas acompanhando séries acaba se tornando uma das programações praticamente obrigatórias para quem é alheio a badalações.

Disponíveis em diversos catálogos de streaming, as obras que abordam o universo da tecnologia tornaram-se queridinhas para boa parte dos telespectadores. Entre elas, destacam-se Black Mirror, Jobs, Westworld e O Dilema das Redes.

Para ajudar a ampliar as alternativas entre filmes e séries que retratam o universo da tecnologia, o arquiteto Java Samuel Duarte e a desenvolvedora de Software, Alyne Gois – ambos especialistas da empresa de tecnologia Lambda3 –, listam quatro obras para maratonar nas férias de fim de ano.

Batalha Bilionária: O Caso Google Earth (2021)

A minissérie é uma produção alemã que acompanha a disputa por direitos autorais entre o Google e os criadores do programa alemão TerraVision. “A obra narra a história de um grupo de programadores em Berlim da década de 90, que têm uma ideia genial: fazer um software no qual o usuário pode escolher um determinado lugar na terra e consiga ‘viajar’ até esse local por meio de um mapa. Porém, o poder computacional é bastante limitado para o que eles desenvolvem, e um dos pontos da série aborda a persistência e dedicação para encontrar a melhor solução possível para este problema. Além disso, os programadores também lidam com o fato de entrar em uma batalha contra uma das gigantes de tecnologia do mundo”, explica Alyne Gois, desenvolvedora de Software da Lambda3.

Mr. Robot (2015 - 2019)

A série retrata a história de Elliot Alderson, um programador que atua como engenheiro de segurança cibernética ao longo do dia e como hacker justiceiro à noite, que tem transtorno de ansiedade social e depressão clínica. Ele é recrutado por um líder de grupo hacker que visa a destruição de todos os registros de dívida criptografando os dados financeiros da E Corp, o maior conglomerado do mundo. A partir deste convite, Elliot se vê envolto naquela que pode ser a maior tomada de decisão de sua vida.

A Rede Social (2010)

O filme traz pontos interessantes sobre a criação de uma das maiores redes sociais do mundo: o Facebook. A trama aborda desde os primeiros passos para o desenvolvimento da rede, na Universidade de Harvard, passando também por questões pessoais que envolvem seus principais fundadores Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin, desde a rotina em festas universitárias, a parceria com Sean Parker (um dos fundadores do Napster) até a batalha judicial que culminou em acordo para participação minoritária de Saverin na empresa.

Piratas da Informática (1999)

O filme traz a narrativa de como surgiram duas das maiores e revolucionárias empresas de tecnologia do mundo: a Microsoft e a Apple. A obra mostra como Steve Jobs (um dos fundadores da Apple) e Bill Gates (um dos fundadores da Microsoft) usaram suas mentes visionárias para mudar o mundo por meio de suas companhias tecnológicas. “Por mais geniais que fossem os dois, o filme também traz parte de bastidores que mostra como eles se utilizaram de golpes e roubos de dados para desbancar o monopólio da IBM, fazendo com que o oportunismo também os auxiliassem na jornada rumo ao sucesso”, finaliza Samuel Duarte, arquiteto Java da Lambda3.

