3 cases de inovação aberta - o que podemos aprender com eles?

Apesar de inúmeros estudos, muitos ainda consideram a inovação aberta um conceito abstrato. E embora alguns fatores-chave de sucesso possam ser realmente amplos, há muito a aprender com as empresas que realmente usam a inovação aberta e utilizaram dela para alcançar novos patamares em seu mercado.

Samsung, Lego e Apple são três empresas que valem a pena ser examinadas não apenas por seu aparente sucesso com a inovação aberta, mas também porque parecem estar dispostas a experimentar os próprios processos de inovação. E talvez essa seja a maior tendência de inovação do futuro. Ir além de apenas produtos e tecnologias e inovar também na maneira que você inova.

Conheça exemplos e aprendizados importantes de empresas que utilizam a inovação aberta de diferentes maneiras. Esses exemplos, devem encorajar e inspirar você a aplicar o conceito de inovação aberta e buscar algo a mais na empresa em que trabalha:

Lego - Criando produtos a partir de ideias de seus fãs

Harry Potter, Friends e The Big Bang Theory… são algumas das coleções da Lego que fizeram sucesso nos últimos anos. Todos produtos da plataforma de inovação aberta da empresa: Lego Ideas. A plataforma convida o público a enviar sugestões de novos produtos e participar de concursos. Qualquer pessoa pode construir um cenário, produto ou personagem de lego e enviá-lo na plataforma. E o mais legal, é que os próprios usuários podem votar nas ideias que gostariam de comprar.

Dicas práticas: Se você fabrica produtos, use a criatividade (e necessidades) do seu próprio usuário para ajudá-lo a criar produtos que atendam aos seus desejos.

“Os consumidores de hoje são inteligentes, criativos, têm uma opinião… e esperam que você ouça”, diz o time interno da LEGO.

Samsung - Inúmeras formas de inovar

A Samsung é considerada uma das grandes empresas de inovação da atualidade. A parte disruptiva da inovação aberta da Samsung é que ela é dividida em 4 categorias. Descritas como sendo as "quatro pernas da inovação aberta", as 4 categorias são…

1) Parcerias: Colaboração entre empresas como startups do Vale do Silício. Normalmente visam novos recursos nos produtos existentes da Samsung.

2) Empreendimentos: Descritos como investimentos em startups em estágio inicial. Esses investimentos trazem receita, mas também fornecem acesso a novas tecnologias das quais a Samsung pode se beneficiar.

3) Aceleradoras: Fornecem às startups um ambiente inovador e capacitador para criar coisas novas.

4) Aquisições: Trazem startups que trabalham em inovações de áreas estratégicas da Samsung para o futuro.

Apple - Criando valor através de plataformas abertas

Mesmo a Apple, que é uma empresa super fechada… ainda usa a inovação aberta em seus próprios termos quando acham que é adequada. Por exemplo, mesmo que a qualidade dos produtos da Apple seja de primeira, o seu principal benefício é a qualidade e ampla variedade de aplicativos disponíveis para seus produtos. Os usuários do Iphone por exemplo, têm todos os tipos de necessidades e dependendo de quem você seja, você nem sabe que existe. Alguns estão interessados ​​em sua saúde, outros em jogos, alguns em notícias, livros e música etc. O que deixa a experiência do usuário exatamente como desejam.

Dicas práticas: O principal ponto de aprendizado aqui é que você pode restringir a quantidade de abertura na inovação aberta. A Apple regula e controla sua inovação aberta para que os desenvolvedores de aplicativos possam criar seus produtos funcionando em seu próprio ambiente Apple.

Mas convencer outras pessoas a se envolver em inovação aberta com você, restringindo a colaboração, pode ser difícil. A menos que você tenha claramente uma plataforma vencedora. Portanto, tenha cuidado em como você controla a cooperação.

