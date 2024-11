Pitch perfeito: como montar uma apresentação de trabalho memorável

Um primeiro passo. É assim que Carolina Kia, co-fundadora da weme & bud, descreve um pitch. Seja ele feito para investidores, sócios, parceiros, clientes — ou até mesmo para um recrutador —, trata-se de uma apresentação breve e direta com o objetivo de despertar interesse de um público-alvo. Ele é, portanto, essencial não só para a carreira, mas para a vida.

"Ele é o primeiro passo para uma conversa, para uma oportunidade. É uma chance de explicar, de forma objetiva, qual problema você resolve e por que ele é relevante, gerando interesse e abrindo portas para o próximo movimento – seja uma reunião, um investimento ou uma venda", afirma Carolina.

Para a especialista, que já falou sobre "A habilidade de estar presente" no TEDxTalks em parceria com o Insper, um pitch perfeito inclui clareza sobre o problema que está se propondo a resolver, apresenta a hipótese de solução de forma simples e impactante, e que deixa claro o que você espera do público — seja um "sim", seja uma próxima reunião.

Mas, afinal, realizar um pitch é apenas para profissionais? A resposta é sim e não.

Não é preciso se profissionalizar, mas exige preparo e treino. "Apresentar para outras pessoas, ouvir feedbacks e ajustar os pontos fracos são passos fundamentais para ganhar confiança e melhorar a mensagem", explica.

Os passos para uma apresentação de trabalho memorável

Para elaborar um pitch perfeito, Carolina Kia desenvolveu cinco passos, que ela contou à EXAME:

Entenda sua audiência Defina claramente sua proposta de valor Organize sua mensagem de forma objetiva Crie uma narrativa que engaje Pratique muito, afinal, o segredo está na repetição e nos ajustes constantes.

Uma dica bônus é prestar atenção, e desenvolver, a oratória. "Confiança e clareza na apresentação são o que capturam a atenção e criam conexão com o público", afirma a especialista. Apesar disso, para Carolina, um bom conteúdo é o coração do pitch. "Mas não precisa ser complexo. Um conteúdo simples, se bem contado, pode sem dúvidas se transformar em algo memorável", finaliza.