1ª rede de TV independente nas favelas anuncia estúdio em Paraisópolis

Após se lançar no mercado como o maior ecossistema de comunicação na periferia, a Sou+Favela e o G10 Favelas divulgam o seu braço especial de televisão — criado na favela para a favela. Disponível nos formatos on demand, no qual o público consegue controlar o que deseja assistir, e linear, que é a programação padrão, a iniciativa promete entregar conteúdo para todos os gostos e faixas etárias, com programas próprios voltados ao esporte, empreendedorismo, celebridades, educação infantil e bem-estar, entre outros.

A rede independente é considerada a primeira emissora de TV no formato de plataforma interativa do país, dentro da periferia — sendo fruto de uma parceria entre a empresa e o bloco de líderes e empreendedores de impacto social, com atuação em 350 comunidades no Brasil. Para Marx Rodrigues, CEO da Sou+Favela, o projeto fortalece uma mudança na comunicação entre as marcas e a audiência das comunidades, que agora encontrarão um conteúdo mais assertivo e relevante.

“Mesmo com uma relação sólida, além de primária, a televisão convencional nunca entregou mensagens que geravam impacto no público da favela. Fortaleceremos identificação e pertinência à audiência”, declara Marx.

Também à frente da iniciativa, Gilson Rodrigues — presidente do G10 Favelas, afirma que o formato interativo da televisão é uma vantagem única. Há dois anos o Brasil se destaca globalmente no consumo de vídeos online, com uma diferença superior a 15% comparada à média em outros países — número que tem subido aceleradamente com o confinamento social e crescimento superior a 50% comparado ao período pré-pandemia.

“A liberdade de escolher o que, como e quando assistir é uma novidade aqui na favela. Estávamos acostumados a consumir o que estava disponível na grade, agora muda tudo”, declara o presidente do G10 Favelas.

A +FavelaTV ainda conta com outros três diretores especializados no setor de comunicação, com passagens por algumas das maiores empresas da área — à nível global.

Mauricio Alvarenga, diretor geral, reúne mais de 20 anos de experiência no mercado de TV por assinatura e distribuição de conteúdo, com um currículo que engloba a Net Brasil, Turner International, Casas Pernambucanas e ViacomCBS. Com vivências em comum, Milton Neto— diretor de Novos Negócios — passou por empresas como Turner International, LG Eletronics e Amazon. Na diretoria comercial, Edmundo Gavioli, agrega com sua longa carreira em publicidade, que inclui experiências pela Fox Sports, rádio e TV Band, GloboSat e RedeTV.