156 países aderem à ação global pró-vacina

A OMS informou hoje que 156 países aderiram à Covax, a aliança mundial formada para dar impulso e apoio coordenado ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 e facilitar a distribuição equitativa do imunizante. Estados Unidos, China e Rússia estão fora da lista. Já o Brasil aparece na relação (veja).

Polêmica sobre transmissão pelo ar: OMS mantém diretriz em meio a anúncio do CDC americano.

Pesquisa aponta correlação entre dengue e Covid-19 e sugere possível interação imunológica entre os dois vírus.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 142 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel — 21/09/2020 Média móvel — 21/09/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o peso da TV, do rádio e da Internet na campanha eleitoral de 2020; e outro artigo aborda o esforço coletivo no Brasil para vencer os desafios e medos impostos pelo coronavírus e como, seis meses depois, a sociedade começa a se desmobilizar. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Greve dos Correios – TST aprova reajuste de 2,6% e trabalhadores devem voltar amanhã

INSS – 646 agências

646 Comércio exterior – EUA

Trabalho – Ipea: home office

Ipea: B3/câmbio – Ibovespa

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Emissões – 1% mais rico emite o dobro de CO2

Internacional

Corporativo

Morre aos 99 anos presidente da Pepsi

Alpargatas

Bares abertos, escolas fechadas: ‘É o fim da picada!’, diz Zaher

‘Diversidade

Microsoft

Varejo e Consumo

Bem-estar (em casa)

É fome ou gula? – Para saber a resposta

Alimentação – Indústria de comida ultraprocessada

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.