Zanin rejeita pedido do PSD para restabelecer segundo turno no Rio

O pedido do PSD para rentar restabelecer o segundo turno da disputa pelo governo do Rio de Janeiro foi negado no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao analisar a ação nesta quinta-feira, 12, o ministro Cristiano Zanin considerou inadequado o instrumento processual escolhido pelo partido para contestar a decisão da Justiça Eleitoral.

A legenda questionava o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispensou uma nova votação após anular os votos de Anthony Garotinho.

Entenda a decisão de Zanin

Segundo Zanin, o PSD tentou transformar a ação no Supremo em um recurso contra esse julgamento, apesar de ainda haver meios de contestação disponíveis na própria Justiça Eleitoral.

Na decisão, Zanin afirmou que o PSD recorreu a um instrumento processual inadequado para tentar reverter o julgamento do TSE. “Nesse contexto, na minha compreensão, aparentemente, há inadequação da via eleita, pois vislumbro a utilização indevida da ADPF como sucedâneo recursal”, escreveu.

A disputa envolve a mudança dos percentuais após a exclusão dos votos de Anthony Garotinho. Na votação de 4 de outubro, Ruas obteve 49,27% dos votos válidos, e Paes, 42,76%. Como nenhum deles havia superado a metade dos votos válidos, a eleição seguiria para o segundo turno.

O resultado foi alterado depois que o TSE confirmou o indeferimento da candidatura de Garotinho e determinou a anulação dos 274.411 votos recebidos pelo ex-governador. Com o recálculo, a participação de Ruas subiu para 50,88%, suficiente para vencer no primeiro turno.

O PSD, partido de Paes, questiona a retirada desses votos da base usada para calcular a maioria absoluta exigida para eleger o governador. Para a legenda, os votos de Garotinho deveriam ser considerados na definição da necessidade de segundo turno, mesmo após a anulação definitiva, porque sua candidatura ainda estava sob análise judicial quando os eleitores foram às urnas.

Na argumentação do partido, uma decisão posterior não poderia alterar o resultado apurado no dia da eleição nem prejudicar quem votou no ex-governador.

Zanin não analisou o mérito dessa contestação. A rejeição do pedido se concentrou no uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), modalidade de ação apresentada ao Supremo, para tentar obter a revisão da decisão eleitoral.

O ministro lembrou que a controvérsia já havia chegado ao STF em outro processo sob sua relatoria. Naquele caso, o pedido foi rejeitado porque ainda não havia sido apresentado recurso extraordinário contra o julgamento da Justiça Eleitoral, circunstância que impedia a atuação da Corte naquela etapa.

Segundo Zanin, ainda existiam caminhos processuais para discutir o caso na Justiça Eleitoral e, posteriormente, submetê-lo ao Supremo. A ADPF, afirmou, não poderia substituir esses recursos nem servir para revisar decisões judiciais específicas.

O ministro também apontou que a ação não permite antecipar uma manifestação do STF enquanto a discussão permanece aberta na Justiça Eleitoral. Para ele, a chegada do caso à Corte deve respeitar as vias de recurso previstas na Constituição.