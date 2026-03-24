Wellington Fagundes lidera para o governo de MT, diz Real Time Big Data

O senador Wellington Fagundes (PL) é o favorito para o cargo de governador no Mato Grosso, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.

De acordo com o levantamento, Fagundes aparece em primeiro entre os entrevistados nos cenários espontâneo e estimulado de primeiro e segundo turno.

Em um dos cenários testados pela pesquisa, o senador chega a possuir 35 pontos de vantagem em um eventual segundo turno contra Natasha Shlessarenko (PSD).

O desempenho de Wellington Fagundes caso ele concorra ao governo no Mato Grosso também foi testado em segundo turno contra os pré-candidatos Otaviano Pivetta (Republicanos) e Jayme Campos (União).

Entre os pré-candidatos, Campos apresenta a maior rejeição, com 47% das respostas.

A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-06241/2026.

Pesquisa para governador do Mato Grosso - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Espontânea

Wellington Fagundes (PL) - 10%

Otaviano Pivetta (Republicanos) - 4%

Mauro Mendes (União) - 2%

Jayme Campos (União) - 1%

Outros - 2%

Nulo/Branco - 11%

Não sabe/Não respondeu - 70%

Estimulada - Cenário 1

Wellington Fagundes (PL) - 37%

Otaviano Pivetta (Republicanos) - 22%

Jayme Campos (União) - 20%

Natasha Shlessarenko (PSD) - 9%

Nulo/Branco - 8%

Não sabe/Não respondeu - 4%

Estimulada - Cenário 2

Wellington Fagundes (PL) - 43%

Otaviano Pivetta (Republicanos) - 25%

Natasha Shlessarenko (PSD) - 12%

Nulo/Branco - 11%

Não sabe/Não respondeu - 9%

2º turno

Cenário 1

Wellington Fagundes (PL) - 47%

Otaviano Pivetta (Republicanos) - 29%

Nulo/Branco - 12%

Não sabe/Não respondeu - 12%

Cenário 2

Wellington Fagundes (PL) - 50%

Jayme Campos (União) - 26%

Nulo/Branco - 13%

Não sabe/Não respondeu - 11%

Cenário 3

Wellington Fagundes (PL) - 55%

Natasha Shlessarenko (PSD) - 20%

Nulo/Branco - 13%

Não sabe/Não respondeu - 12%

Cenário 4

Otaviano Pivetta (Republicanos) - 33%

Jayme Campos (União) - 31%

Nulo/Branco - 18%

Não sabe/Não respondeu - 18%

Cenário 5

Jayme Campos (União) - 32%

Natasha Shlessarenko (PSD) - 26%

Nulo/Branco - 20%

Não sabe/Não respondeu - 22%

Cenário 6

Otaviano Pivetta (Republicanos) - 36%

Natasha Shlessarenko (PSD) - 23%

Nulo/Branco - 20%

Não sabe/Não respondeu - 21%

Rejeição