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Wellington Fagundes lidera para o governo de MT, diz Real Time Big Data

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 24, mostra senador com destaque entre os pré-candidatos

Wellington Fagundes: senador do PL é cotado para disputar o governo do Mato Grosso em 2026 (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Wellington Fagundes: senador do PL é cotado para disputar o governo do Mato Grosso em 2026 (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h38.

O senador Wellington Fagundes (PL) é o favorito para o cargo de governador no Mato Grosso, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.

De acordo com o levantamento, Fagundes aparece em primeiro entre os entrevistados nos cenários espontâneo e estimulado de primeiro e segundo turno.

Em um dos cenários testados pela pesquisa, o senador chega a possuir 35 pontos de vantagem em um eventual segundo turno contra Natasha Shlessarenko (PSD).

O desempenho de Wellington Fagundes caso ele concorra ao governo no Mato Grosso também foi testado em segundo turno contra os pré-candidatos Otaviano Pivetta (Republicanos) e Jayme Campos (União).

Entre os pré-candidatos, Campos apresenta a maior rejeição, com 47% das respostas.

A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-06241/2026.

Pesquisa para governador do Mato Grosso - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Espontânea

  • Wellington Fagundes (PL) - 10%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos) - 4%
  • Mauro Mendes (União) - 2%
  • Jayme Campos (União) - 1%
  • Outros - 2%
  • Nulo/Branco - 11%
  • Não sabe/Não respondeu - 70%

Estimulada - Cenário 1

  • Wellington Fagundes (PL) - 37%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos) - 22%
  • Jayme Campos (União) - 20%
  • Natasha Shlessarenko (PSD) - 9%
  • Nulo/Branco - 8%
  • Não sabe/Não respondeu - 4%

Estimulada - Cenário 2

  • Wellington Fagundes (PL) - 43%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos) - 25%
  • Natasha Shlessarenko (PSD) - 12%
  • Nulo/Branco - 11%
  • Não sabe/Não respondeu - 9%

2º turno

Cenário 1

  • Wellington Fagundes (PL) - 47%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos) - 29%
  • Nulo/Branco - 12%
  • Não sabe/Não respondeu - 12%

Cenário 2

  • Wellington Fagundes (PL) - 50%
  • Jayme Campos (União) - 26%
  • Nulo/Branco - 13%
  • Não sabe/Não respondeu - 11%

Cenário 3

  • Wellington Fagundes (PL) - 55%
  • Natasha Shlessarenko (PSD) - 20%
  • Nulo/Branco - 13%
  • Não sabe/Não respondeu - 12%

Cenário 4

  • Otaviano Pivetta (Republicanos) - 33%
  • Jayme Campos (União) - 31%
  • Nulo/Branco - 18%
  • Não sabe/Não respondeu - 18%

Cenário 5

  • Jayme Campos (União) - 32%
  • Natasha Shlessarenko (PSD) - 26%
  • Nulo/Branco - 20%
  • Não sabe/Não respondeu - 22%

Cenário 6

  • Otaviano Pivetta (Republicanos) - 36%
  • Natasha Shlessarenko (PSD) - 23%
  • Nulo/Branco - 20%
  • Não sabe/Não respondeu - 21%

Rejeição

  • Jayme Campos (União) - 47%
  • Natasha Shlessarenko (PSD) - 31%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos) - 29%
  • Wellington Fagundes (PL) - 25%
  • Poderia votar em todos - 3%
  • Não sabe/Não respondeu - 4%
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