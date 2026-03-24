Wellington Fagundes lidera para o governo de MT, diz Real Time Big Data

O senador Wellington Fagundes (PL) é o favorito para o cargo de governador no Mato Grosso, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.
De acordo com o levantamento, Fagundes aparece em primeiro entre os entrevistados nos cenários espontâneo e estimulado de primeiro e segundo turno.
Em um dos cenários testados pela pesquisa, o senador chega a possuir 35 pontos de vantagem em um eventual segundo turno contra Natasha Shlessarenko (PSD).
O desempenho de Wellington Fagundes caso ele concorra ao governo no Mato Grosso também foi testado em segundo turno contra os pré-candidatos Otaviano Pivetta (Republicanos) e Jayme Campos (União).
Entre os pré-candidatos, Campos apresenta a maior rejeição, com 47% das respostas.
A pesquisa foi feita com 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 21 a 23 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-06241/2026.
Pesquisa para governador do Mato Grosso - Real Time Big Data (Março 2026)
1º turno
Espontânea
- Wellington Fagundes (PL) - 10%
- Otaviano Pivetta (Republicanos) - 4%
- Mauro Mendes (União) - 2%
- Jayme Campos (União) - 1%
- Outros - 2%
- Nulo/Branco - 11%
- Não sabe/Não respondeu - 70%
Estimulada - Cenário 1
- Wellington Fagundes (PL) - 37%
- Otaviano Pivetta (Republicanos) - 22%
- Jayme Campos (União) - 20%
- Natasha Shlessarenko (PSD) - 9%
- Nulo/Branco - 8%
- Não sabe/Não respondeu - 4%
Estimulada - Cenário 2
- Wellington Fagundes (PL) - 43%
- Otaviano Pivetta (Republicanos) - 25%
- Natasha Shlessarenko (PSD) - 12%
- Nulo/Branco - 11%
- Não sabe/Não respondeu - 9%
2º turno
Cenário 1
- Wellington Fagundes (PL) - 47%
- Otaviano Pivetta (Republicanos) - 29%
- Nulo/Branco - 12%
- Não sabe/Não respondeu - 12%
Cenário 2
- Wellington Fagundes (PL) - 50%
- Jayme Campos (União) - 26%
- Nulo/Branco - 13%
- Não sabe/Não respondeu - 11%
Cenário 3
- Wellington Fagundes (PL) - 55%
- Natasha Shlessarenko (PSD) - 20%
- Nulo/Branco - 13%
- Não sabe/Não respondeu - 12%
Cenário 4
- Otaviano Pivetta (Republicanos) - 33%
- Jayme Campos (União) - 31%
- Nulo/Branco - 18%
- Não sabe/Não respondeu - 18%
Cenário 5
- Jayme Campos (União) - 32%
- Natasha Shlessarenko (PSD) - 26%
- Nulo/Branco - 20%
- Não sabe/Não respondeu - 22%
Cenário 6
- Otaviano Pivetta (Republicanos) - 36%
- Natasha Shlessarenko (PSD) - 23%
- Nulo/Branco - 20%
- Não sabe/Não respondeu - 21%
Rejeição
- Jayme Campos (União) - 47%
- Natasha Shlessarenko (PSD) - 31%
- Otaviano Pivetta (Republicanos) - 29%
- Wellington Fagundes (PL) - 25%
- Poderia votar em todos - 3%
- Não sabe/Não respondeu - 4%