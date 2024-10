Velocidade na apuração: primeiro prefeito é conhecido em dez minutos

Ao fazer um balanço das eleições municipais deste ano, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, iniciou seu discurso frisando a velocidade com a qual eleitores de todo o país souberam quem serão os próximos prefeitos e vereadores. A primeira cidade a conhecer seu prefeito, São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina, por exemplo, teve o resultado conhecido apenas dez minutos após o fechamento das urnas.

A primeira capital a ter o resultado conhecido foi Belém, no Pará – que ficou para ser definido no segundo turno, em 27 de outubro. A disputa foi desenhada em 57 minutos, com Igor Normando (MDB) e Eder Mauro (PL) sendo os mais votados. Já em Porto Velho, Rondônia, o segundo turno entre Mariana Carvalho (União) e Léo Moraes (Podemos) foi definido em 1 hora 9 minutos.

Na capital do Maranhão, São Luís, a reeleição do atual prefeito, Eduardo Braide (PSOL), foi concretizada em 1 hora 25 minutos após o início da apuração. Em Recife, a capital de Pernambuco, a reeleição de João Campos (PSB) foi consolidada em1 hora 25 minutos.

No Rio de Janeiro, a reeleição do Eduardo Paes foi definida em 2 horas 13 minutos. O contraste de tempo ficou a cargo de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil – cujo segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos foi definido após mais de quatro horas após o fim do horário de votação,às 21h07.

Em entrevista concedida na noite de domingo, Cármen Lúcia elogiou a eficiência e a rapidez com que a apuração se deu nas eleições municipais.

"Neste domingo tivemos o primeiro turno das eleições municipais, fomos às urnas para eleger prefeitos e vereadores, nas eleições deste ano adotou-se o horário único, de Brasília, e a votação foi terminada às 17h do horário de Brasília e às 17h10 nós tivemos a primeira eleição finalizada, em Santa Catarina. Esse é um exemplo da eficiência da Justiça Eleitoral", disse Cármen.