Eduardo Paes venceu em todos os bairros do Rio de Janeiro

O prefeito Eduardo Paes (PSD) conquistou seu quarto mandato como prefeito do Rio de Janeiro com uma vitória ampla. Ele teve 60,47% dos votos, aponta a apuração completa. Foram 1.861.856 votos.

O segundo colocado, Alexandre Ramagem (PL), teve 30,81%. Em terceiro lugar, ficou Tarcísio Motta (PSOL), teve 4,20%.

Paes conseguiu vencer em todas as zonas eleitorais da cidade. Ele foi melhor no extremo da zona oeste, como em Santa Cruz, onde ficou com perto de 70% dos votos, e teve vitória por margem mais estreita na Barra da Tijuca, onde ficou com 55%.

Em discurso após a vitória, Paes afirmou que a eleição representou "aquilo que a gente deseja para o Brasil" e reforçou a importância de Lula para o resultado.

"Queria agradecer muito ao presidente Lula, super companheiro, ajuda a gente há muito tempo. Nós, cariocas, reconhecemos o carinho pela nossa cidade", disse.

"Presidente Lula, esta vitória tem muito a ver com você. Foi um enorme parceiro, tem um carinho com o nosso Rio, está sempre olhando para a gente. Cariocas, vamos agradecer ao presidente", afirmou.

"Chegou a hora de acabar com essa polarização, essa briga de um contra o outro como se fossemos inimigos, e não somos. Da para se juntar independente da visão de mundo. Aqui tem gente de direita, gente de esquerda, gente progressista, conservadora. Essa é uma mensagem para o Brasil", completou Paes.

Com Agência O Globo.