Quem é Cristiano Zanin? Ex-advogado de Lula prorrogou as eleições em 2 horas

RESUMO ＋ O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou neste domingo, 25, a votação do segundo turno das Eleições 2026 até as 19h, no horário de Brasília, em todo o país. A decisão ocorreu após denúncias de falta de transporte público em capitais como Salvador e São Paulo. O pedido partiu da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin prorrogou o horário da votação em duas horas neste domingo, 25, no segundo turno das Eleições 2026.

O pedido veio após denúncias de que a falta de serviço de ônibus e transporte público em algumas capitais brasileiras, incluindo Salvador e São Paulo, teria impedido que eleitores fossem até seus locais de votação.

Assim, o ministro determinou que o horário de votação fosse ampliado até às 19h, no horário de Brasília, em todo o país.

O pedido foi feito pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.

Quem é Cristiano Zanin?

Nascido em Piracicaba (SP), Zanin se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Durante sua carreira, se especializou em Direito Processual e atuou ainda em Direito Empresarial, incluindo disputa de recuperação judicial de grandes empresas.

Em 2013, se tornou advogado do presidente Lula nas acusações da operação Lava Jato. Ele criou o próprio escritório de advocacia e rompeu com o sogro, também advogado, com o qual trabalhava em um escritório em um bairro nobre de São Paulo.

Em 2018, encabeçou um processo que levou a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas a reconhecer a prisão de Lula, naquele mesmo ano, como uma violação do processo legal.

Por isso, a corte classificou que a proibição de participar da eleição daquele ano violou os direitos políticos do presidente.

Também é fundador do Instituto Lawfare, que produz conteúdo científico com base na análise do uso da lei para fins políticos e militares.

Zanin também foi professor de direito civil e direito processual civil na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp).

Indicação ao STF

Em 2023, aos 47 anos, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao STF. Após a indicação, passou por sabatina e teve seu nome aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

Zanin tomou posse como ministro do STF em 3 de agosto de 2023, e assumiu a vaga deixada pelo Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril daquele ano.

Ele poderá exercer a função até os 75 anos.