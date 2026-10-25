Quem é Cristiano Zanin? Ex-advogado de Lula prorrogou as eleições em 2 horas

Cristiano Zanin: ministro indicado pelo Lula ao STF determinou ampliação do prazo para a votação (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Repórter de ESG
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18h01.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 18h04.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou neste domingo, 25, a votação do segundo turno das Eleições 2026 até as 19h, no horário de Brasília, em todo o país. A decisão ocorreu após denúncias de falta de transporte público em capitais como Salvador e São Paulo. O pedido partiu da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin prorrogou o horário da votação em duas horas neste domingo, 25, no segundo turno das Eleições 2026.
O pedido veio após denúncias de que a falta de serviço de ônibus e transporte público em algumas capitais brasileiras, incluindo Salvador e São Paulo, teria impedido que eleitores fossem até seus locais de votação.
Assim, o ministro determinou que o horário de votação fosse ampliado até às 19h, no horário de Brasília, em todo o país.
O pedido foi feito pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.
Nascido em Piracicaba (SP), Zanin se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Durante sua carreira, se especializou em Direito Processual e atuou ainda em Direito Empresarial, incluindo disputa de recuperação judicial de grandes empresas.
Em 2013, se tornou advogado do presidente Lula nas acusações da operação Lava Jato. Ele criou o próprio escritório de advocacia e rompeu com o sogro, também advogado, com o qual trabalhava em um escritório em um bairro nobre de São Paulo.
Em 2018, encabeçou um processo que levou a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas a reconhecer a prisão de Lula, naquele mesmo ano, como uma violação do processo legal.
Por isso, a corte classificou que a proibição de participar da eleição daquele ano violou os direitos políticos do presidente.
Também é fundador do Instituto Lawfare, que produz conteúdo científico com base na análise do uso da lei para fins políticos e militares.
Zanin também foi professor de direito civil e direito processual civil na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp).
Em 2023, aos 47 anos, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao STF. Após a indicação, passou por sabatina e teve seu nome aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Zanin tomou posse como ministro do STF em 3 de agosto de 2023, e assumiu a vaga deixada pelo Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril daquele ano.
Ele poderá exercer a função até os 75 anos.
O ministro Cristiano Zanin determinou que a votação fosse ampliada até as 19h deste domingo, 25, no horário de Brasília, em todo o país.
A decisão ocorreu após denúncias de que a falta de ônibus e transporte público em capitais como Salvador e São Paulo teria impedido eleitores de chegar aos locais de votação.
O pedido foi apresentado pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT.
Cristiano Zanin é ministro do Supremo Tribunal Federal, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Antes de chegar ao STF, atuou nas áreas de Direito Processual e Empresarial, foi professor e trabalhou como advogado de Luiz Inácio Lula da Silva nas acusações da operação Lava Jato.
Cristiano Zanin tomou posse como ministro do STF em 3 de agosto de 2023, após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado pelo Senado Federal. Ele ocupou a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, aposentado em abril daquele ano.
Cristiano Zanin poderá exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal até completar 75 anos.