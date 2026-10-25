Campanha de Flávio pede prorrogação da votação em São Paulo, Paraná e Santa Catarina

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 25, a prorrogação da votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Nunes Marques. A campanha também solicita que a divulgação dos resultados da eleição presidencial comece somente após o encerramento da votação nos locais contemplados pela medida.

Pela proposta, as demais seções poderiam transmitir os votos normalmente, mas os números permaneceriam sem divulgação até o fim do prazo adicional.

A defesa argumenta que a regra que assegura o voto a quem estiver na fila às 17h não atende aos eleitores impedidos de chegar aos locais de votação. Pelas normas da Justiça Eleitoral, quem aguarda na fila no horário de encerramento recebe uma senha e mantém o direito de votar.

Quais cidades estão no pedido de prorrogação?

Em São Paulo, a solicitação abrange dez municípios: capital, Jundiaí, Itapevi, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Itapetininga, Botucatu, Apiaí, Ribeira e Iporanga.

No Paraná, o pedido inclui Curitiba e Guaratuba. Em Santa Catarina, são citados Tijucas, Videira, Trombudo Central, Joaçaba e Águas de Chapecó.

A campanha de Flávio Bolsonaro apresenta relatos de transferências de seções eleitorais, vias alagadas e interrupções no fornecimento de energia.

Segundo a equipe do candidato, 3.745 eleitores tiveram as seções transferidas em Curitiba e Guaratuba. Em Itapevi, outros 446 precisaram votar em uma escola diferente porque o entorno do endereço original ficou inacessível.

Em Santa Catarina, a defesa reconhece que a presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) avaliava que a votação transcorria dentro da normalidade durante a manhã. Sustenta, porém, que o pedido considera ocorrências localizadas, como falta de energia e eleitores ilhados, e a possibilidade de novos problemas durante a tarde.

Campanha apresenta alternativas à extensão nas 17 cidades

Caso o TSE não autorize a prorrogação em todos os municípios, a campanha de Flávio Bolsonaro pede a ampliação do horário ao menos nas seções de Itapevi, Americana, Curitiba e Guaratuba que tiveram mudanças de endereço ou restrições de acesso.

Outra alternativa apresentada é autorizar juízes eleitorais dos três estados a conceder até duas horas adicionais de votação nas seções em que constatarem, até as 17h, impedimentos provocados por alagamentos, deslizamentos, interdições de vias ou falta de energia.

A campanha solicita ainda que a medida alcance outros locais que a Justiça Eleitoral identifique como afetados.