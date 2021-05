Maranhão confirma casos de variante indiana de covid-19

A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou nesta quinta-feira que os tripulantes do navio MV Shandong da Zhi, diagnosticados com Covid-19, tem a variante indiana do coronavírus.

Em postagem em suas redes sociais, o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, afirmou que as seis amostras analisadas pelo Instituto Evandro Chagas confirmaram a nova cepa. No entanto, apenas um dos homens, em estado grave, está em São Luís, internado em um hospital privado. Outros dois receberam alta e voltaram ao navio e 14 foram diagnosticados com Covid-19 e permaneceram no navio por estarem com sintomas leves ou estarem assintomáticos.

"Vale lembrar que a equipe que atendeu a tripulação se deslocou por via aérea, foi testada antes e depois da ação e permanece em isolamento. Os demais profissionais em contato com o paciente estão sendo monitorados e testados. Informo, ainda, que já iniciamos a vacinação dos profissionais da área portuária", escreveu Lula em suas redes sociais.

O navio, que navega com bandeira de Hong Kong, mas tem vários tripulantes indianos --inclusive o homem internado em São Luiz--, saiu da África do Sul no dia 21 de abril e chegou ao Maranhão no dia 8 de maio. O navio está ancorado na área de fundeio do porto de São Luiz, foi colocado em quarentena e não recebeu autorização para atracar.