Veja o preço do aparelho auditivo por tipo e nível, quanto custa manter, como conseguir de graça pelo SUS e quando o fone com função auditiva resolve (Getty Images)
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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17h23.
A perda auditiva afeta 2,6 milhões de brasileiros, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para parte dessa população, o aparelho auditivo é um recurso importante para a comunicação e as atividades cotidianas, mas o custo pode dificultar o acesso.
No Brasil, os preços variam de cerca de R$ 2.500 a mais de R$ 20 mil por unidade, conforme a tecnologia, enquanto o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o equipamento gratuitamente a pacientes com indicação clínica.
No geral:
O preço de um aparelho auditivo pode ultrapassar R$ 20 mil por unidade nos modelos mais avançados, enquanto equipamentos básicos são encontrados a partir de R$ 2.500, segundo referências comerciais publicadas por clínicas brasileiras em 2026.
A diferença de valores está principalmente na capacidade de processamento dos sons, na redução de ruídos e nos recursos de conectividade.
Os modelos básicos oferecem recursos de amplificação e ajustes para o uso diário e, com o avanço da tecnologia, os aparelhos mais atuais incorporam funções de redução de ruídos e processamento de som que facilitam a compreensão da fala em ambientes movimentados, como restaurantes e reuniões.
O orçamento também depende da necessidade de usar o equipamento em um ou nos dois ouvidos. Quando a indicação é bilateral, o consumidor precisa considerar o preço de duas unidades, além de verificar se a clínica oferece descontos para a compra do par. Os preços variam entre os fornecedores.
|Nível de tecnologia
|Preço por unidade
|Preço estimado do par
|Básico
|R$ 2.500 a R$ 3.900
|R$ 5.000 a R$ 7.800
|Intermediário
|R$ 4.500 a R$ 8.900
|R$ 9.000 a R$ 17.800
|Avançado
|R$ 9.000 a R$ 14.000
|R$ 18.000 a R$ 28.000
|Premium
|R$ 12.000 a R$ 20.000 ou mais
|R$ 24.000 a R$ 40.000 ou mais
Diante dessa diferença, a comparação deve considerar também os serviços incluídos no orçamento. Algumas clínicas oferecem consultas de adaptação, ajustes de programação e acompanhamento durante determinado período; outras podem cobrar esses atendimentos separadamente.
Além do nível de tecnologia, o formato influencia o preço e a adaptação do aparelho auditivo. Os modelos variam conforme o posicionamento na orelha, o tamanho e a forma de alimentação, com pilhas descartáveis ou baterias recarregáveis.
Entre os principais tipos estão:
A escolha depende do tipo e do grau de perda auditiva, além das necessidades de uso. Para idosos, a facilidade de manuseio também merece atenção, já que aparelhos muito pequenos podem dificultar a troca de pilhas e a limpeza.
O Sistema Único de Saúde (SUS) fornece aparelhos auditivos gratuitamente para pessoas com perda auditiva que atendem aos critérios clínicos de indicação. O atendimento inclui exames, escolha do equipamento, adaptação e acompanhamento em serviços especializados da rede pública.
Segundo o Ministério da Saúde, o acesso ocorre por meio dos Serviços de Saúde Auditiva e dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) habilitados. Para chegar a essas unidades, o paciente deve procurar inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que poderá encaminhá-lo para avaliação especializada.
Para isso:
Além de fornecer o aparelho auditivo, o SUS oferece acompanhamento para a adaptação do paciente, com orientações de uso, ajustes do equipamento e serviços de reabilitação. Desde 2023, a rede pública distribuiu aproximadamente 1 milhão de dispositivos auditivos, incluindo aparelhos e outras tecnologias, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.
O tempo de espera varia conforme a cidade, a disponibilidade de profissionais e a demanda pelos serviços especializados. Não há um prazo nacional único para a entrega, já que o processo envolve consultas, exames e avaliação da indicação do equipamento.
Os planos de saúde não são obrigados, em regra, a pagar por aparelhos auditivos externos quando essa cobertura não está prevista no contrato, segundo um adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2021.
A decisão considera a Lei nº 9.656/1998, que permite a exclusão de próteses e órteses não relacionadas a procedimentos cirúrgicos. Como os aparelhos de amplificação sonora individual são utilizados externamente, as operadoras não precisam custear sua aquisição apenas pela indicação de uso.
A regra é diferente para dispositivos relacionados a procedimentos cirúrgicos, como o implante coclear, cuja cobertura depende da indicação médica e das normas aplicáveis.
Por isso, antes de comprar o aparelho, o consumidor pode consultar o contrato e solicitar à operadora uma resposta formal sobre eventual cobertura ou reembolso. A existência de condições mais favoráveis no contrato também deve ser considerada.
A compra de aparelho auditivo não pode ser deduzida do Imposto de Renda pelas regras vigentes em 2026. Embora a Receita Federal permita abater determinadas despesas médicas, a aquisição desses equipamentos não está entre os gastos autorizados.
Há, entretanto, propostas em discussão no Congresso Nacional para alterar essa regra. O Projeto de Lei 3.540/2024, em tramitação na Câmara dos Deputados, prevê a dedução de despesas com compra, manutenção e adaptação de aparelhos auditivos. No Senado, o PL 2.450/2026 também propõe permitir o abatimento dos valores gastos na aquisição.
Como as propostas ainda dependem de aprovação e entrada em vigor, apresentar nota fiscal ou prescrição médica não garante a dedução do equipamento na declaração.
Já consultas e atendimentos fonoaudiológicos podem ser dedutíveis como despesas de saúde, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela Receita Federal.
Além do valor de compra, o uso de um aparelho auditivo envolve despesas que variam conforme o modelo, a frequência de utilização e os serviços oferecidos pela clínica. Entre os gastos mais comuns estão a reposição de pilhas, a substituição de componentes e os consertos fora da garantia.
Nos equipamentos com pilhas descartáveis, o consumo depende do tamanho da pilha, das funções ativadas e das horas diárias de uso. Os principais modelos utilizam pilhas dos tamanhos 10, 312, 13 e 675.
Como cada aparelho utiliza uma pilha, o gasto aumenta para quem precisa de amplificação nos dois ouvidos.
|Despesa
|Custo estimado
|Pilhas para um aparelho
|R$ 100 a R$ 600 por ano
|Pilhas para dois aparelhos
|R$ 200 a R$ 1200 por ano
|Revisão, limpeza e ajustes
|A partir de R$ 650 por pacote de serviços, quando cobrados à parte
|Troca de bateria recarregável
|Valor sob orçamento, conforme o modelo
|Consertos e substituição de peças
|Valor variável, conforme o defeito e a garantia
|Substituição do aparelho
|Em geral, após 4 a 6 anos de uso
Para estimar o custo anual de um aparelho com pilhas, é necessário considerar a quantidade utilizada por mês e o preço de reposição ao longo de 12 meses. Nos modelos recarregáveis, o consumidor deve verificar a duração da garantia e as condições para substituir a bateria.
Além disso, os valores de manutenção também podem variar conforme o fornecedor. Por isso, antes da compra, é importante confirmar quais serviços estão incluídos no preço, especialmente ajustes, revisões e reparos.
Alguns fones de ouvido já oferecem recursos de amplificação sonora para pessoas com perda auditiva leve a moderada. No Brasil, os AirPods Pro 2 e 3, da Apple, disponibilizam uma função de aparelho auditivo destinada a adultos com 18 anos ou mais que atendam às condições de uso estabelecidas pela fabricante.
O recurso permite realizar um teste de audição por meio de um iPhone ou iPad compatível e configurar a amplificação dos sons de acordo com o perfil auditivo identificado.
Em média, o AirPods Pro 3 custam R$ 2.699 o par na loja oficial da Apple, valor inferior ao de muitos aparelhos auditivos convencionais. Em outros fornecedores oficiais, o preço costuma ser ainda menor.
A diferença de preço, porém, deve ser analisada junto às limitações da tecnologia. O recurso não foi desenvolvido para perdas auditivas severas ou profundas e exige dispositivos compatíveis para a configuração. Além disso, a compra do fone não inclui o acompanhamento presencial oferecido por serviços especializados de reabilitação auditiva.
Ainda, antes de optar por um fone com função auditiva, a avaliação profissional é importante para identificar o grau de perda e verificar se o recurso atende às necessidades do usuário.
A perda auditiva não tratada pode dificultar a comunicação, reduzir a participação em atividades sociais e está associada a um maior risco de declínio cognitivo.
Um relatório publicado pela Comissão Lancet, um prestigioso grupo científico, identificou a perda auditiva entre os 14 fatores de risco modificáveis para a demência, o que reforça a importância do diagnóstico e do acompanhamento médico.
Os possíveis benefícios do tratamento para perda auditiva também foram investigados no estudo ACHIEVE, publicado na revista The Lancet, que acompanhou adultos de 70 a 84 anos durante três anos.
Embora não tenha identificado uma redução significativa do declínio cognitivo no conjunto dos participantes, a pesquisa registrou uma redução de 48% entre aqueles com maior risco de comprometimento cognitivo que receberam intervenção auditiva.
Entenda mais sobre o uso de equipamentos auditivos.
A escolha de um aparelho auditivo convencional deve ser feita após avaliação da perda auditiva, que pode incluir consulta com otorrinolaringologista e exames como audiometria. Além disso, um fonoaudiólogo participa da seleção, programação e adaptação do equipamento às necessidades do paciente.
É importante distinguir aparelhos auditivos de amplificadores sonoros genéricos. Esses produtos podem aumentar o volume dos sons sem oferecer os ajustes necessários para diferentes tipos de perda auditiva. Antes da compra, o consumidor deve verificar a indicação do equipamento e sua regularização sanitária.
A comparação depende do valor inicial e dos custos de manutenção. Aparelhos com pilhas exigem reposição frequente, enquanto os recarregáveis dispensam essa despesa, mas podem precisar de troca de bateria ou carregador ao longo dos anos.
A durabilidade de um aparelho auditivo varia conforme o modelo, a conservação e a manutenção do mesmo.
Além das condições de parcelamento oferecidas pelas clínicas, pessoas com deficiência que atendem aos critérios do programa Crédito Acessibilidade podem consultar linhas de financiamento destinadas à compra de tecnologias assistivas.
Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o programa foi renovado em outubro de 2026 e está disponível por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, sujeito às condições de renda, elegibilidade e análise de crédito.