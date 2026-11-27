A perda auditiva afeta 2,6 milhões de brasileiros, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para parte dessa população, o aparelho auditivo é um recurso importante para a comunicação e as atividades cotidianas, mas o custo pode dificultar o acesso.

No Brasil, os preços variam de cerca de R$ 2.500 a mais de R$ 20 mil por unidade, conforme a tecnologia, enquanto o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o equipamento gratuitamente a pacientes com indicação clínica.

No geral:

O preço de um aparelho auditivo varia conforme a tecnologia , o modelo e os serviços incluídos;

, o modelo e os serviços incluídos; O SUS oferece aparelhos auditivos gratuitamente , mediante avaliação e encaminhamento para serviços especializados;

, mediante avaliação e encaminhamento para serviços especializados; Os planos de saúde não são obrigados , em regra, a custear aparelhos auditivos externos;

, em regra, a custear aparelhos auditivos externos; A compra do equipamento não pode ser deduzida do Imposto de Renda pelas regras atuais;

pelas regras atuais; Pilhas, manutenção e substituição de componentes podem aumentar o custo ao longo dos anos.

Quanto custa um aparelho auditivo? Veja a tabela de preços

O preço de um aparelho auditivo pode ultrapassar R$ 20 mil por unidade nos modelos mais avançados, enquanto equipamentos básicos são encontrados a partir de R$ 2.500, segundo referências comerciais publicadas por clínicas brasileiras em 2026.

A diferença de valores está principalmente na capacidade de processamento dos sons, na redução de ruídos e nos recursos de conectividade.

Os modelos básicos oferecem recursos de amplificação e ajustes para o uso diário e, com o avanço da tecnologia, os aparelhos mais atuais incorporam funções de redução de ruídos e processamento de som que facilitam a compreensão da fala em ambientes movimentados, como restaurantes e reuniões.

O orçamento também depende da necessidade de usar o equipamento em um ou nos dois ouvidos. Quando a indicação é bilateral, o consumidor precisa considerar o preço de duas unidades, além de verificar se a clínica oferece descontos para a compra do par. Os preços variam entre os fornecedores.

Nível de tecnologia Preço por unidade Preço estimado do par Básico R$ 2.500 a R$ 3.900 R$ 5.000 a R$ 7.800 Intermediário R$ 4.500 a R$ 8.900 R$ 9.000 a R$ 17.800 Avançado R$ 9.000 a R$ 14.000 R$ 18.000 a R$ 28.000 Premium R$ 12.000 a R$ 20.000 ou mais R$ 24.000 a R$ 40.000 ou mais

Diante dessa diferença, a comparação deve considerar também os serviços incluídos no orçamento. Algumas clínicas oferecem consultas de adaptação, ajustes de programação e acompanhamento durante determinado período; outras podem cobrar esses atendimentos separadamente.

Quais são os tipos de aparelhos auditivos?

Além do nível de tecnologia, o formato influencia o preço e a adaptação do aparelho auditivo. Os modelos variam conforme o posicionamento na orelha, o tamanho e a forma de alimentação, com pilhas descartáveis ou baterias recarregáveis.

Entre os principais tipos estão:

Retroauricular : fica atrás da orelha e conduz o som até o canal auditivo. É encontrado em diferentes tamanhos e níveis de potência;

: fica atrás da orelha e conduz o som até o canal auditivo. É encontrado em diferentes tamanhos e níveis de potência; Receptor no canal (RIC) : mantém parte do equipamento atrás da orelha, com o receptor de som posicionado dentro do canal auditivo;

: mantém parte do equipamento atrás da orelha, com o receptor de som posicionado dentro do canal auditivo; Intracanal : é instalado dentro do canal auditivo e tem tamanho adaptado à anatomia de cada pessoa;

: é instalado dentro do canal auditivo e tem tamanho adaptado à anatomia de cada pessoa; Microcanal ou invisível : utiliza estruturas menores e mais discretas, mas pode apresentar limitações de potência, autonomia e recursos;

: utiliza estruturas menores e mais discretas, mas pode apresentar limitações de potência, autonomia e recursos; Recarregável: funciona com bateria integrada, o que elimina a necessidade de substituir pilhas descartáveis regularmente.

A escolha depende do tipo e do grau de perda auditiva, além das necessidades de uso. Para idosos, a facilidade de manuseio também merece atenção, já que aparelhos muito pequenos podem dificultar a troca de pilhas e a limpeza.

Como conseguir aparelho auditivo pelo SUS?

O Sistema Único de Saúde (SUS) fornece aparelhos auditivos gratuitamente para pessoas com perda auditiva que atendem aos critérios clínicos de indicação. O atendimento inclui exames, escolha do equipamento, adaptação e acompanhamento em serviços especializados da rede pública.

Segundo o Ministério da Saúde, o acesso ocorre por meio dos Serviços de Saúde Auditiva e dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) habilitados. Para chegar a essas unidades, o paciente deve procurar inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que poderá encaminhá-lo para avaliação especializada.

Para isso:

Procure uma UBS com documento de identidade, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência; Informe as dificuldades para ouvir e solicite uma avaliação da equipe de saúde; Realize os exames indicados, como a audiometria, para identificar o tipo e o grau de perda auditiva; Aguarde o encaminhamento pela regulação do SUS para um serviço especializado; Após a avaliação, o paciente poderá receber o aparelho indicado e iniciar o acompanhamento para adaptação e uso.

Além de fornecer o aparelho auditivo, o SUS oferece acompanhamento para a adaptação do paciente, com orientações de uso, ajustes do equipamento e serviços de reabilitação. Desde 2023, a rede pública distribuiu aproximadamente 1 milhão de dispositivos auditivos, incluindo aparelhos e outras tecnologias, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

O tempo de espera varia conforme a cidade, a disponibilidade de profissionais e a demanda pelos serviços especializados. Não há um prazo nacional único para a entrega, já que o processo envolve consultas, exames e avaliação da indicação do equipamento.

Plano de saúde cobre aparelho auditivo?

Os planos de saúde não são obrigados, em regra, a pagar por aparelhos auditivos externos quando essa cobertura não está prevista no contrato, segundo um adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2021.

A decisão considera a Lei nº 9.656/1998, que permite a exclusão de próteses e órteses não relacionadas a procedimentos cirúrgicos. Como os aparelhos de amplificação sonora individual são utilizados externamente, as operadoras não precisam custear sua aquisição apenas pela indicação de uso.

A regra é diferente para dispositivos relacionados a procedimentos cirúrgicos, como o implante coclear, cuja cobertura depende da indicação médica e das normas aplicáveis.

Por isso, antes de comprar o aparelho, o consumidor pode consultar o contrato e solicitar à operadora uma resposta formal sobre eventual cobertura ou reembolso. A existência de condições mais favoráveis no contrato também deve ser considerada.

Aparelho auditivo pode ser deduzido no Imposto de Renda?

A compra de aparelho auditivo não pode ser deduzida do Imposto de Renda pelas regras vigentes em 2026. Embora a Receita Federal permita abater determinadas despesas médicas, a aquisição desses equipamentos não está entre os gastos autorizados.

Há, entretanto, propostas em discussão no Congresso Nacional para alterar essa regra. O Projeto de Lei 3.540/2024, em tramitação na Câmara dos Deputados, prevê a dedução de despesas com compra, manutenção e adaptação de aparelhos auditivos. No Senado, o PL 2.450/2026 também propõe permitir o abatimento dos valores gastos na aquisição.

Como as propostas ainda dependem de aprovação e entrada em vigor, apresentar nota fiscal ou prescrição médica não garante a dedução do equipamento na declaração.

Já consultas e atendimentos fonoaudiológicos podem ser dedutíveis como despesas de saúde, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela Receita Federal.

Quanto custa manter um aparelho auditivo?

Além do valor de compra, o uso de um aparelho auditivo envolve despesas que variam conforme o modelo, a frequência de utilização e os serviços oferecidos pela clínica. Entre os gastos mais comuns estão a reposição de pilhas, a substituição de componentes e os consertos fora da garantia.

Nos equipamentos com pilhas descartáveis, o consumo depende do tamanho da pilha, das funções ativadas e das horas diárias de uso. Os principais modelos utilizam pilhas dos tamanhos 10, 312, 13 e 675.

Como cada aparelho utiliza uma pilha, o gasto aumenta para quem precisa de amplificação nos dois ouvidos.

Despesa Custo estimado Pilhas para um aparelho R$ 100 a R$ 600 por ano Pilhas para dois aparelhos R$ 200 a R$ 1200 por ano Revisão, limpeza e ajustes A partir de R$ 650 por pacote de serviços, quando cobrados à parte Troca de bateria recarregável Valor sob orçamento, conforme o modelo Consertos e substituição de peças Valor variável, conforme o defeito e a garantia Substituição do aparelho Em geral, após 4 a 6 anos de uso

Para estimar o custo anual de um aparelho com pilhas, é necessário considerar a quantidade utilizada por mês e o preço de reposição ao longo de 12 meses. Nos modelos recarregáveis, o consumidor deve verificar a duração da garantia e as condições para substituir a bateria.

Além disso, os valores de manutenção também podem variar conforme o fornecedor. Por isso, antes da compra, é importante confirmar quais serviços estão incluídos no preço, especialmente ajustes, revisões e reparos.

Fone de ouvido pode funcionar como aparelho auditivo?

Alguns fones de ouvido já oferecem recursos de amplificação sonora para pessoas com perda auditiva leve a moderada. No Brasil, os AirPods Pro 2 e 3, da Apple, disponibilizam uma função de aparelho auditivo destinada a adultos com 18 anos ou mais que atendam às condições de uso estabelecidas pela fabricante.

O recurso permite realizar um teste de audição por meio de um iPhone ou iPad compatível e configurar a amplificação dos sons de acordo com o perfil auditivo identificado.

Em média, o AirPods Pro 3 custam R$ 2.699 o par na loja oficial da Apple, valor inferior ao de muitos aparelhos auditivos convencionais. Em outros fornecedores oficiais, o preço costuma ser ainda menor.

A diferença de preço, porém, deve ser analisada junto às limitações da tecnologia. O recurso não foi desenvolvido para perdas auditivas severas ou profundas e exige dispositivos compatíveis para a configuração. Além disso, a compra do fone não inclui o acompanhamento presencial oferecido por serviços especializados de reabilitação auditiva.

Ainda, antes de optar por um fone com função auditiva, a avaliação profissional é importante para identificar o grau de perda e verificar se o recurso atende às necessidades do usuário.

Por que não adiar o uso do aparelho auditivo?

A perda auditiva não tratada pode dificultar a comunicação, reduzir a participação em atividades sociais e está associada a um maior risco de declínio cognitivo.

Um relatório publicado pela Comissão Lancet, um prestigioso grupo científico, identificou a perda auditiva entre os 14 fatores de risco modificáveis para a demência, o que reforça a importância do diagnóstico e do acompanhamento médico.

Os possíveis benefícios do tratamento para perda auditiva também foram investigados no estudo ACHIEVE, publicado na revista The Lancet, que acompanhou adultos de 70 a 84 anos durante três anos.

Embora não tenha identificado uma redução significativa do declínio cognitivo no conjunto dos participantes, a pesquisa registrou uma redução de 48% entre aqueles com maior risco de comprometimento cognitivo que receberam intervenção auditiva.

Perguntas frequentes sobre aparelho auditivo

Entenda mais sobre o uso de equipamentos auditivos.

Precisa de receita médica para comprar aparelho auditivo?

A escolha de um aparelho auditivo convencional deve ser feita após avaliação da perda auditiva, que pode incluir consulta com otorrinolaringologista e exames como audiometria. Além disso, um fonoaudiólogo participa da seleção, programação e adaptação do equipamento às necessidades do paciente.

Aparelho auditivo barato de farmácia ou da internet funciona?

É importante distinguir aparelhos auditivos de amplificadores sonoros genéricos. Esses produtos podem aumentar o volume dos sons sem oferecer os ajustes necessários para diferentes tipos de perda auditiva. Antes da compra, o consumidor deve verificar a indicação do equipamento e sua regularização sanitária.

Aparelho auditivo recarregável ou de pilha: qual é mais barato?

A comparação depende do valor inicial e dos custos de manutenção. Aparelhos com pilhas exigem reposição frequente, enquanto os recarregáveis dispensam essa despesa, mas podem precisar de troca de bateria ou carregador ao longo dos anos.

Quanto tempo dura um aparelho auditivo?

A durabilidade de um aparelho auditivo varia conforme o modelo, a conservação e a manutenção do mesmo.

É possível parcelar ou financiar um aparelho auditivo?

Além das condições de parcelamento oferecidas pelas clínicas, pessoas com deficiência que atendem aos critérios do programa Crédito Acessibilidade podem consultar linhas de financiamento destinadas à compra de tecnologias assistivas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o programa foi renovado em outubro de 2026 e está disponível por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, sujeito às condições de renda, elegibilidade e análise de crédito.