'Vamos instalar CPI do terrorismo e do dia da infâmia', afirma Randolfe

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), garantiu que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as manifestações antidemocráticas de domingo, 8, será instalada. O líder responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos principais responsáveis pela invasão dos Poderes.

"Garanto isso que a CPI será instalada. O Congresso não recuará diante de golpistas", disse o senador, em conversa com jornalistas na manhã desta segunda-feira (9). "Vamos instalar CPI do terrorismo e do dia da infâmia."

De acordo com o senador, "ontem (domingo), as instituições foram atacadas, hoje as instituições vão reagir", citando as reuniões de líderes do Congresso que ocorrerão durante o dia de hoje. "O que aconteceu ontem não foi um ataque a prédios, foi um ataque à democracia e à nação brasileira."

