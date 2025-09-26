O coordenador do Grupo de Trabalho da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Paulo (PSD, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o projeto será apresentado na próxima semana na Câmara dos Deputados. Segundo ele, os textos estão prontos.
"Na semana que vem, passando essa agenda movediça, vamos apresentar os textos. Estão prontos. Teremos um barulho grande", afirmou durante o Encontro de Líderes da Comunitas.
Paulo afirmou apresentará uma reforma tributária "necessária e ótima", que atacará todos os privilégios. O deputado disse que o grande mote do projeto é sobre como o estado pode aumentar a sua capacidade de eficiência para entregar mais para a população.
"É uma reforma ampla, com um conjunto de mais de 70 propostas dividades em quatro eixos principais", disse.
A expectativa é que seja apresentado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para lastrear outros projetos que vão regulamentar as regras, como foi feito com a reforma tributária.
- Reforma Administrativa prevê fim da aposentadoria compulsória e limites a privilégios a juízes
O relator do texto disse que seu texto tratará da reestruturação das carreiras, concursos e avaliação dos servidores, teletrabalho, supersalários, advocacia pública e cartórios.
"Um dos objetivos da reforma é atacar o coração da baixa produtividade do serviço público. Falamos muito da produtividade da iniciativa privada, mas se esquece que o Estado é ineficiente e pouco produtivo. A reforma inteira tem esse objetivo", disse.
Principais pontos da proposta da Reforma Administrativa
- Aposentadoria compulsória: Não será mais permitida a aposentadoria compulsória como punição administrativa máxima a juízes e membros do Ministério Público.
- Verba indenizatória: Será estabelecido conceito fechado desse tipo de verba. Hoje, há muitas exceções ao teto salarial que ampliam a remuneração de servidores.
- Avaliação de desempenho: Serão definidos critérios de avaliação de desempenho que serão considerados na progressão de carreira. Também haverá bônus para metas atingidas.
- 60 dias de férias: Serão vedadas férias superiores a 30 dias, como ocorre na iniciativa privada. Hoje, algumas categorias de servidores, como juízes, podem gozar 60 dias.
- Teto salarial: O teto do funcionalismo, hoje fixado em R$ 46.366,19, vai valer também para os funcionários de estatais não dependentes, como BNDES e Caixa.
- Retroatividade de benefícios: Decisões para retroatividade de concessão de benefícios terão de ser transitadas em julgado, reconhecidas pelo CNJ e individualizadas.
- Adicional de férias: Não será possível conceder adicional de férias superior a um terço. Hoje, algumas carreiras instituem adicionais de até 50%.
- Demissão por processo administrativo: Será possível a demissão de juízes e membros do MP por meio de processo administrativo, com garantia de defesa e contraditório.
- Home office: Será limitado a 20% da força de trabalho do órgão e restrito a um dia por semana. Exceções serão possíveis mediante justificativa.
- Tempo de serviço: Não serão permitidas progressões e licenças unicamente condicionadas ao tempo de serviço, prática que ainda existe em estados e municípios.
- Progressão na carreira: A ideia é que todas as carreiras tenham ao menos 20 níveis de progressão. Isso impede que servidores cheguem ao topo muito rapidamente.
- Serviços notariais e de registro: Haverá teto para remuneração líquida dos titulares dos serviços de notas e lei nacional para fixar emolumentos. Hoje, as cobranças nos cartórios variam muito.