O coordenador do Grupo de Trabalho da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Paulo (PSD, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o projeto será apresentado na próxima semana na Câmara dos Deputados. Segundo ele, os textos estão prontos.

"Na semana que vem, passando essa agenda movediça, vamos apresentar os textos. Estão prontos. Teremos um barulho grande", afirmou durante o Encontro de Líderes da Comunitas.

Paulo afirmou apresentará uma reforma tributária "necessária e ótima", que atacará todos os privilégios. O deputado disse que o grande mote do projeto é sobre como o estado pode aumentar a sua capacidade de eficiência para entregar mais para a população.

"É uma reforma ampla, com um conjunto de mais de 70 propostas dividades em quatro eixos principais", disse.

A expectativa é que seja apresentado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para lastrear outros projetos que vão regulamentar as regras, como foi feito com a reforma tributária.

Reforma Administrativa prevê fim da aposentadoria compulsória e limites a privilégios a juízes

O relator do texto disse que seu texto tratará da reestruturação das carreiras, concursos e avaliação dos servidores, teletrabalho, supersalários, advocacia pública e cartórios.

"Um dos objetivos da reforma é atacar o coração da baixa produtividade do serviço público. Falamos muito da produtividade da iniciativa privada, mas se esquece que o Estado é ineficiente e pouco produtivo. A reforma inteira tem esse objetivo", disse.

Principais pontos da proposta da Reforma Administrativa