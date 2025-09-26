Hugo Motta diz que Lula está 'caminhando' para quarta vitória nas urnas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 26, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está "caminhando para sua quarta eleição". A declaração foi feita ao avaliar a polarização política no Brasil, durante um evento sobre segurança pública promovido pela organização Comunitas.

— Temos pela primeira vez o presidente da República três vezes eleito desde a redemocratização do país, já caminhando para a sua quarta eleição, já em processo de reeleição — disse o deputado.

Ao comentar a polarização no Brasil, Motta também mencionou o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem se referiu como "líder político da direita no Brasil". Também citou pressões externas, como o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros e as sanções a ministros do Supremo, como fatores que interferem no avanço de "pautas importantes" para o país.

Durante o evento, o parlamentar destacou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria o Sistema Único de Segurança Pública como uma tentativa de superar os impasses ideológicos e buscar consenso.

— A PEC traz isso: cria o Sistema Único de Segurança Pública, permitindo maior integração no financiamento daquilo que o Brasil pode projetar para o futuro nesse enfrentamento contra o crime organizado — afirmou.

Motta também comentou a escolha do deputado Mendonça Filho (União-PE) como relator da proposta. Segundo ele, a decisão teve como objetivo afastar o debate da polarização política e promover uma discussão técnica.