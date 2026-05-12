Vai ter greve do Metrô de SP? O que se sabe sobre a possível paralisação

O sindicato dos metroviários de São Paulo se reúne no início da noite desta terça-feira, 12, para assembleia que deve confirmar ou não a greve prevista para começar à 0h de quarta-feira, 13.

Marcada para 18h30, a reunião deve validar ou não o indicativo de greve apoiado na semana passada.

A principal reivindicação da categoria é a realização de um concurso público para repor o quadro de funcionários da companhia.

Os servidores afirmam que o Metrô está há mais de 10 anos sem concurso público e teve o quadro de servidores reduzido pela metade no período.

Hoje, a estatal que administra as linhas 1, 2 e 3 tem 5,6 mil funcionários.

A categoria argumenta que o serviço é aprovado pela população, mas a entrega ocorre "às custas da saúde dos trabalhadores".

O sindicato afirma que os servidores trabalharão normalmente se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aceitar a proposta de "catraca livre".

A EXAME procurou o governo paulista para questionar se haverá algum pedido na Justiça para impedir a greve ou exigir que parte dos trabalhadores opere durante o horário de pico, mas não teve resposta.

Que horas começa e onde assistir à assembleia do Metrô de SP

A assembleia está marcada para 18h30 desta terça-feira. A reunião será transmitida pelo Youtube do sindicato ao vivo.