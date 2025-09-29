Vai ter feriado em outubro? Veja calendário do mês

Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h35.
Em outubro de 2025, o Brasil terá apenas u mferiado nacional: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12. Neste ano, a data cai em um domingo, o que impede a formação de um feriado prolongado.
Esse será o quarto mês consecutivo de 2025 em que os feriados caem em finais de semana.
Além do feriado nacional, outubro reúne outras datas importantes:
Dia do Professor, em 15 de outubro;
Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, considerado ponto facultativo em órgãos públicos.
Essas datas podem liberar funcionários em determinadas instituições, mas não são feriados nacionais obrigatórios.
A próxima oportunidade para um descanso prolongado será em 20 de novembro, quando se celebra o Dia da Consciência Negra. Instituído como feriado nacional em 2023, neste ano a data cairá em uma quinta-feira, possibilitando uma emenda.