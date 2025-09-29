Vai ter feriado em outubro? Veja calendário do mês

Em outubro de 2025, o Brasil terá apenas u mferiado nacional: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12. Neste ano, a data cai em um domingo, o que impede a formação de um feriado prolongado.

Esse será o quarto mês consecutivo de 2025 em que os feriados caem em finais de semana.

Datas comemorativas e pontos facultativos

Além do feriado nacional, outubro reúne outras datas importantes:

Dia do Professor , em 15 de outubro;

Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, considerado ponto facultativo em órgãos públicos.

Essas datas podem liberar funcionários em determinadas instituições, mas não são feriados nacionais obrigatórios.

Próximo feriadão só em novembro

A próxima oportunidade para um descanso prolongado será em 20 de novembro, quando se celebra o Dia da Consciência Negra. Instituído como feriado nacional em 2023, neste ano a data cairá em uma quinta-feira, possibilitando uma emenda.