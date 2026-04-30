Genial/Quaest: Manuela D’Ávila e Germano Rigotto lideram corrida ao Senado pelo RS

A ex-deputada federal Manuela d’Ávila (PSOL), e o ex-governador do estado, Germano Rigotto (MDB), lideram a disputa pelas duas cadeiras vagas do Rio Grande do Sul no Senado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

A eleição deste ano prevê duas vagas em disputa para o Senado.

No cenário estimulado, Manuela d’Ávila lidera a combinação de votos totais com 14%. Tecnicamente empatado pela margem de erro de três pontos percentuais, Germano Rigotto tem 12%.

O ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), e o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo), receberam ambos 9%. O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) ficou com 7%. Frederico Antunes (PSD), foi a escolha de 2% dos eleitores, e Cláudio Diaz (PSDB), de 1%.

O número de eleitores indecisos é alto, e chega a 28%. Os que declararam voto em branco, nulo ou abstenção somam 18%.

Índices semelhantes, com empates tanto entre os primeiros colocados, quanto entre os últimos da lista, seguem no segundo cenário proposto pela pesquisa, sem Cláudio Diaz.

Rejeição dos candidatos

Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, Manuela d’Ávila lidera com 41%. Pimenta aparece com 37%, e Rigotto recebeu 30% de rejeição.

Outros nomes aparecem com índices menores. Van Hattem é rejeitado por 13% do eleitorado, Antunes, por 12%, Cláudio Diaz, por 11%, e Ubiratan Sanderson, por 10%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.