Genial/Quaest: Gracinha Caiado lidera corrida ao Senado pelo RS

A ex-primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado (União), lidera a corrida por uma das duas vagas goianas no Senado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

No cenário estimulado, Gracinha lidera a combinação de votos totais com 22%. Em segundo lugar, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) recebeu 12%.

Cardoso aparece tecnicamente empatado, dentro da margem de erro de três pontos percentuais, com o Dr. Zacharias Calil (MDB), com 11%, e com Gustavo Gayer (PL), com 10%.

Bem próximo desta tríade, o Delegado Humberto Teófilo (Novo), recebeu 8% das intenções de voto. Alexandre Baldy (PP), ficou com 5%. Oséias Varão (PL), com 3%. Iure Castro (Cidadania), com 1%.

Humberto Chaves (Psol) e o Professor Marcelo Moreira (Psol) ficaram, ambos, com 0%. Indecisos chegaram a 16%. Os votos brancos, nulos, ou que não desejam votar, chegam a 12%.

Rejeição dos candidatos

A taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, é baixa para todos os pré-candidatos. Vanderlan Cardoso lidera com 26%. Gracinha Caiado aparece com 21%, Alexandre Baldy com 16%, e o Dr. Zacharias Calil recebeu 14% de rejeição.

Outros nomes aparecem com índices menores. Gayer, Teófilo, Moreira e Chaves receberam, cada um, 12%. Oséias Varão ficou com 7% e Iure Castro, com 5%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores de Goiás entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.