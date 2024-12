Guia de verão no Rio: dicas de passeios, praias, bares e novidades da estação

Quem trabalhou o ano todo e esperou o recesso para ir à praia ou à piscina pode até encarar o primeiro dia de verão, hoje, com previsão chuva, como uma provocativa gota d’água. As primeiras horas da estação conhecida pelo intenso calor, no entanto, também trazem boas-novas: o período não tirará o título de “mais quente da história” do dezembro de 2023. Segundo Guilherme Borges, do Climatempo, vêm aí dias mais amenos e confortáveis do que os do verão escaldante anterior.

— Alguns fatores moldam o clima dos continentes, como a temperatura dos oceanos, por exemplo. Estamos vendo um cenário de temperaturas do Pacífico neutras e com viés mais frio. Isso impacta na distribuição de chuvas no Brasil. Por isso, no verão, devemos ter passagens frequentes dessas chuvas — explica o especialista.

A despedida da primavera foi uma prévia do que vem por aí: os termômetros ficaram ontem perto dos 39ºC e a forte chuva, apesar de rápida, deixou ruas alagadas e derrubou árvores na cidade. A véspera de Natal deve ser prenúncio do clima nas semanas seguintes:

— No dia 24, a previsão é de chuvas isoladas porque tem frente fria se deslocando pela faixa do Sudeste, mas na quarta-feira deve abrir um sol bacana para as pessoas aproveitarem bem o feriado.

No parque e na praia

Em alguns points do Rio, mesmo com o tempo nublado e abafado, os frequentadores terão a chance de se refrescar. Uma das grandes novidades da Zona Oeste da cidade, a Escada das Águas do Parque Oeste, em Inhoaíba, conquista famílias e amigos do bairro e de adjacências. A estudante de fisioterapia e modelo da agência 40 Graus Fernanda Rodrigues, que mora no Recreio e tem parentes em Campo Grande, é uma delas:

— Eu passava aqui na frente uns anos atrás, vi tudo sendo construído e não imaginava que ficaria assim. Gostei muito da proposta. Tenho uma prima que com certeza vai trazer a filha. Ficou lindo!

Já na Zona Sul, só dá ela: a Prainha da Glória. Favorita de quem mora na região, suas águas clarinhas conquistaram até os influenciadores que põem na web quais são os fervos da vez.

— Eu já vi cristalina a água da Prainha da Glória! Fica mais vazia. Nos fins de semana, a gente encontra espaços em que podemos ficar sem aperto na areia... Até a parte em que há um gramado é legal. Tem uns quiosques legais de parar para tomar uma cervejinha — diz o gaúcho Dig Verardi, do perfil @malhassaum no Instagram, de 28 anos, que também é fã do Bar do Molejão e do Capiberibe, no Morro do Pinto. — Esses são os “rolex” que eu indico e gosto de fazer.

Das boas festas à folia

Influenciadora com 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Valentina Bandeira, atriz de novelas e da série “Tô nessa” (TV Globo), protagonizada por Regina Casé, passou 2024 se dividindo entre Rio e São Paulo. Foi um período interessante para comparar o que a Cidade Maravilhosa tem de melhor:

— No Rio, a gente é muito bom de after (programa pós-eventos) — diz a artista, de 30 anos, que elege o Bar do Momo, na Tijuca.

Passadas as festas de fim de ano, ela já começa a contagem regressiva para ao carnaval, data preferida de seu calendário.

— Não tem nada igual ao carnaval. Eu acho que qualquer brasileiro deveria responder isso porque é a festa mais representativa da nossa cultura, pelo jeito como as coisas acontecem, a magia com que tudo se desenrola. A gente pula de galho em galho, fica íntimo das ruas, das músicas, declama com seus amigos. Sou aquariana carnavalesca — declara-se a atriz.

Para aguentar a maratona de festas, do Natal ao carnaval, alguns pontos de parada já se instalaram na orla para abastecer também quem curte exercícios do verão: quiosques que incluem suplementos e ingredientes de musas fitness no cardápio e refeições que dão energia para encarar o pique de quem curte corridas ou academia. A influenciadora de gastronomia Victoria Dourado, que é adepta da musculação, foi ao quiosque Musa, em São Conrado, e avaliou as opções:

— O smoothie de manga é uma delícia, e é interessante essa tendência de adicionar proteínas ao cardápio. Gostei dessa moda!

Confira mais dicas para o verão:

Bares

Inaugurado ontem, o Brisa Bar, do grupo Pavilhão, promete ser o próximo fervo do circuito Glória-Catete. O pé limpo, com Bruna Felizardo (ex Labuta) como chef, terá chope, petiscos e comida de vitrine de quarta a domingo, na Rua Artur Bernardes 24, no Catete.

Bar do Molejão

Os agitos aglomeram uma multidão no Morro do Pinto (Rua Carlos Gomes 74), para ouvir de jazz a samba ou curtir ao som de DJs, a depender do dia da semana.

Manga Bar

Pertinho da quadra da Mangueira (Rua Visconde de Niterói 1.170), o bar verde e rosa tem roda de samba e decoração inspirada na escola. Os fins de semana são uma festa.

Dicas de 'influencers'

Valen Bandeira, a atriz e influenciadora conhecida por celebrar o Rio na internet, tem seu bar favorito. Ele fica na Zona Norte. “Meu bar do coração é o Bar do Momo, na Tijuca (Rua General Espírito Santo Cardoso, 50A). A rua é fresquinha e bastante arborizada”.

Dig Verardi, gaúcho que faz brincadeiras com o sotaque carioca no perfil @malhassaum, elege uma rua que vai ser fervo: “A Morais e Vale, entre a Glória e a Lapa”.

Sua dupla na carreira de influencerque brinca com o Rio, a curitibana Fe Fuchs é fã do bairro de Roberto Carlos: “Gosto de pegar praia na Praia Vermelha e de ver o pôr do sol na Mureta da Urca”.

Moda leve e fresquinha

A tendência de penteado que faz a cabeça de nove entre dez influenciadoras é uma aliada da mulher comum. O cabelo puxado para atrás, repartido ao meio ou não, e o coque alto ou baixo, a gosto da freguesa, deixa o pescoço e os ombros livres para o ventinho bater e refrescar.

Vem lenço

O lenço acetinado que em estações mais frias cobriu o pescoço, agora aparece nos TQCs — o antigo tomara que caia. A versão reta no colo e pontiaguda na ponta inferior, sobretudo com estampa colorida, vai ser a mais badalada nas vitrines e nas festas cariocas.

De ladinho

Antes penteadas para cima, as sobrancelhas vão ser direcionadas para os lados das laterais do rosto, como mostra a foto abaixo. A tendência dá uma impressão de algo esvoaçante. A ideia é fugir dos procedimentos estéticos de coloração que deixam os fios muito pesados.

Comportamento

A prática de corrida se popularizou e se desdobrou em algumas variações. A preferida dos atletas que curtem socializar é correr em grupo. O fenômeno é tamanho que tem até expressão própria: crew, em geral com o Aterro do Flamengo como cenário preferido.

Taça com haste na areia

Levar o próprio gim e suas variantes numa térmica e, na praia, degustar a bebida numa taça com haste — para que possa ser fincada na areia —, é a nova onda no Leme e em Ipanema. Geladinho e estiloso.

Stand-up

Madrugar para fazer stand-up atraiu a atenção de turistas no inverno e, no verão, deve conquistar os cariocas. Vale a pena comparar preços.

Novidades na Barra

Os moradores da Barra desfrutam de mais comodidade à beira-mar. Da areia, podem pedir delivery de seus bares favoritos na Olegário Maciel. O entregador leva o prato quentinho. Um dos que oferecem o serviço é o Praticitá (Avenida Olegário Maciel 120).

Para mexer o corpo e não perder muito tempo, uma turma tem recorrido às pedaladas, em clima de boate, que duram menos de 50 minutos, na Velocity&Kore, no Rio Design Barra.

O restaurante, que tem também quiosque no Leblon, chegou à Avenida do Pepê 780. A proposta é a de listening bar.

Praiou

Bingo, aniversários, banho de sol, roda de samba... A Praia da Glória virou cenário de todo tipo de evento para a juventude que mora no bairro, no Catete, em Laranjeiras e adjacências. Como efeito do vaivém, empreendedores abriram novos bares na Praça do Russel.

Arubinha

Para quem pode dar uma escapada até a Região dos Lagos, a praia em Arraial do Cabo oferece um visual paradisíaco, com areias claras e águas de azul cristalino.

Sossego

A praia de Niterói recebeu o selo Bandeira Azul pela quarta vez. Recentemente, houve enriquecimento ambiental, além da instalação de duchas, banheiro e lava-pés.

Refresco

O Parque Estadual do Grajaú, bem fresquinho, atrai praticantes de boulder, uma modalidade de escalada sem corda. “As pessoas se posicionam embaixo, dão a segurança ao escalador e direcionam a queda”, diz Gabriel Bria, fundador do Boulder Grajaú.

Inhoaíba

Com 88 degraus e 74 esguichos de água, a Escada das Águas do Parque Oeste, em Inhoaíba, encanta crianças, adolescentes e adultos. Para evitar contaminação, o líquido, reutilizado, é filtrado.

Instalação que será inaugurada neste verão, a Água Viva do Circo Voador funciona como uma argola da qual sai água para refrescar o público.

Pré-carná

Os ensaios a céu aberto da Unidos da Tijuca na Zona Portuária têm encantado o público. O samba que embala é “Logun-Edé – Santo Menino Que Velho Respeita”, que tem Anitta como uma das compositoras. No desfile, é a amiga Lexa que brilha, grávida, como rainha de bateria.

Baródromo

No bar do Maracanã, os frequentadores podem aprender e eleger as suas letras favoritas nas rodas de samba-enredo: hoje, às 19h30, é dia.

Armazém Senado

Fervo do último verão, a rua do Centro se reinventa, explorando a música de carnaval. Tem mais samba hoje, às 13h.

Comer, comer

A febre das academias invadiu os cardápios da orla. Em São Conrado, há um mês, foi inaugurado o Musa, quiosque da influenciadora Rachel Apollônio, com bebidas que levam até colágeno.

Em Copacabana, o Força e Saúde e uma grande rede de academias têm um quiosque com opções como sticks de legumes (cenoura, pepino, aipo e tomate-cereja, a R$ 22,90) e bowl de chips (batata-doce, mandioca e banana-da-terra, a R$ 24,90).

Asiático descolado

Com iguarias bonitas de se ver (e de fotografar) e um clima de japonês na calçada, o Katz-su (Rua Von Martius 325, Jardim Botânico), conquistou millennials e a geração Z.