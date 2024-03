Vai chover hoje? Inmet alerta para tempestade em SP, RJ e MG; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade na cor amarela, o que indica "Perigo Potencial", para Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nesta quarta-feira. O órgão também lançou outros avisos devido as possíveis consequências das chuvas intensas previstas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O Instituto alerta para "Perigo" — na cor laranja — na parte Nordeste do país devido à perspectiva de fortes chuvas nas regiões, com validade até às 10h de quarta. A expectativa é que o fenômeno proporcione ventos intensos de até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há possibilidade de queda e descargas elétricas.

O órgão também emitiu avisos de "Perigo Potencial" — mancha amarela — para a maior parte do território. As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste serão impactadas pelas fortes chuvas até às 10h de quarta e sexta-feira. A precipitação prevista está entre 20 e 30 mm/h, além de ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas podem acontecer.

Além deste, o Inmet alerta para tempestade em parte da região Sudeste. Com duração até às 10h de quarta-feira, o fenômeno terá chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. Também há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamento

Veja abaixo o mapa completa de alertas do Inmet para esta quarta-feira:

Vai chover no Rio hoje?

No Rio de Janeiro, é previsto muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas durante o dia. A máxima será de 31°C e a mínima de 22°C.

Vai chover em SP hoje?

Em São Paulo, a quarta-feira terá o mesmo padrão climático que o RJ. No entanto, os termômetros ficarão entre 26°C e 20°C.

Previsão em demais estados

Já em Belo Horizonte, também afetada pela mancha amarela de tempestade, a previsão aponta que também haverá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficarão entre 29°C e 18°C. Fortaleza, apesar de atingida pela área laranja, também terá a mesma condição meteorológica que a cidade de Minas Gerais, com a máxima de 30°C e mínima de 25°C.

Em Recife, a perspectiva é de tempo nublado e pancadas de chuva isoladas durante a manhã e tarde, e trovoadas durante a noite. A temperatura na cidade ficará entre 33°C e 25°C.