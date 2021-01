Vacinação nacional começa dia 20, diz Pazuello

As 6 milhões de doses da Coronavac disponíveis no Instituto Butantan, em São Paulo, devem ser distribuídas nesta segunda-feira, dia 18, a partir das 7h para os estados, informou o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, em coletiva de imprensa neste domingo. A vacinação deve ter início nesta quarta-feira, dia 20. Os imunizantes deverão ser transportados de avião, pela FAB.

O ministro afirmou que em “um ou dois dias” o governo brasileiro deverá ter sinal verde da Índia para mandar buscar a vacina da AstraZeneca no laboratório Serum, da Índia, sem informar a data exata em que isso irá ocorrer.

A coletiva também assumiu um tom político. “Temos a vacina do Butantan e da AstraZeneca, mas não vamos fazer jogada de marketing iniciando a vacinação com um pessoa em respeito aos governadores”, disse Pazuello. Neste domingo, São Paulo deu o ponta-pé inicial na campanha de vacinação. A enfermeira Monica Calazans, de 54 anos, do hospital Emilio Ribas, foi vacinada ao lado do governador João Doria.

Pazuello não informou quantas doses da Coronavac serão separadas para São Paulo. “Vamos detalhar esse ponto depois que os kits com as vacinas ficarem prontos”, disse.

O ministro disse que estados com maior taxa de infecção pela covid, como o Amazonas, poderão receber as doses primeiro, sem detalhar, no entanto, quais serão.