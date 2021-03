Vacinação é 4 vezes mais rápida que novos casos de covid-19 em SP

O ritmo de vacinação contra a covid-19 é quatro vezes mais rápido que o registro de novos casos da doença no estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria da Saúde, desde o dia 17 de janeiro, quando a primeira pessoa foi vacinada, foram registradas 260 mil novas infecções. No mesmo período foram imunizadas pouco mais de 1 milhão de pessoas.

Ainda segundo o governo paulista, a velocidade de imunização está mais rápida que o esperado, tanto que a vacinação de idosos acima de 85 anos, que estava prevista só para semana que vem, vai começar a partir da sexta-feira, 12. Serão imunizadas 309 mil pessoas nessa faixa etária.

Em março começa a vacinação de idosos acima de 80 anos em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Nesta faixa etária estão 563 mil pessoas.

Nesta quarta-feira, 10, chegou ao Brasil mais um lote de matéria-prima para o Instituto Butantan fabricar o equivalente a 8,7 milhões de doses da vacina. Com isso, já foram entregues ou estão em processo de produção no país um total de 27,1 milhões de doses da vacina.

“Desde o último domingo nós iniciamos a produção da vacina a partir do lote que chegou na semana passada. Estamos produzindo pouco mais de 600 mil doses por dia. Isso significa que nos próximos 160 dias nós entregaremos as 100 milhões de doses que o Butantan tem com o Ministério da Saúde”, disse o diretor do Butantan, Dimas Covas, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Na semana passada, chegaram ao país 5,4 mil litros do chamado IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para fabricar mais de 8,6 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 4.052.986 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 1,91% da população brasileira.