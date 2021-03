Brasil tem média diária de mortes por covid-19 acima de mil há 20 dias

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 9, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 233.588 óbitos e 9.602.034 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.340 vítimas e 51.733 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.029. A média de casos é de 45.111.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 4.052.986 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 1,91% da população brasileira.

AC: 11.519 (1,29%)

11.519 (1,29%) AL: 68.330 (2,04%)

68.330 (2,04%) AM: 153.581 (3,65%)

153.581 (3,65%) AP: 10.864 (1,26%)

10.864 (1,26%) BA: 332.183 (2,22%)

332.183 (2,22%) CE: 186.388 (2,03%)

186.388 (2,03%) DF: 1ª dose - 105.481 (3,45%); 2ª dose - 2.066 (0,07%)

1ª dose - 105.481 (3,45%); 2ª dose - 2.066 (0,07%) ES: 84.725 (2,08%)

84.725 (2,08%) GO: 134.461 (1,89%)

134.461 (1,89%) MA: 1º dose - 91.768 (1,29%); 2ª dose - 1.213 (0,02%)

1º dose - 91.768 (1,29%); 2ª dose - 1.213 (0,02%) MG: 1ª dose - 317.456 (1,49%); 2ª dose - 33.280 (0,16%)

1ª dose - 317.456 (1,49%); 2ª dose - 33.280 (0,16%) MS: 1ª dose - 75.013 (2,67%); segunda dose - 5.254 (0,19%)

1ª dose - 75.013 (2,67%); segunda dose - 5.254 (0,19%) MT: 64.287 (1,82%)

64.287 (1,82%) PA: 102.142 (1,18%)

102.142 (1,18%) PB: 76.063 (1,88%)

76.063 (1,88%) PE: 1ª dose - 199.604 (2,08%); 2ª dose - 7.460 (0,08%)

1ª dose 199.604 (2,08%); 2ª dose - 7.460 (0,08%) PI: 47.871 (1,46%)

47.871 (1,46%) PR: 212.935 (1,85%)

212.935 (1,85%) RJ: 270.001 (1,55%)

270.001 (1,55%) RN: 67.273 (1,90%)

67.273 (1,90%) RO: 29.371 (1,63%)

29.371 (1,63%) RR: 17.896 (2,84%)

17.896 (2,84%) RS: 239.931 (2,10%)

239.931 (2,10%) SC: 89.162 (1,23%)

89.162 (1,23%) SE: 29.517 (1,27%)

29.517 (1,27%) SP: 1.017.116 (2,20%)

1.017.116 (2,20%) TO: 18.048 (1,13%)

Anvisa facilita importação de vacinas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira uma proposta de regulamentação que prevê a dispensa de registro e de autorização de uso emergencial na importação de vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde no âmbito do convênio Covax Facility, um acordo internacional organizado pela Organização Mundial da Saúde para os países terem acesso a novos imunizantes contra covid-19.

A decisão foi tomada nesta tarde por unanimidade pela diretoria colegiada do órgão regulador.

(Com Reuters)