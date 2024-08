Uso da internet entre idosos mais que dobra em sete anos e atinge 66% em 2023

O uso da Internet entre idosos mais do que dobrou nos últimos anos no país. O percentual de pessoas com mais de 60 anos que acessam a rede saltou de 24,7% para 66% num período de sete anos, de 2016 a 2023. O aumento da conectividade dessa geração é um movimento crescente, mas o avanço da digitalização durante a pandemia impulsionou o fenômeno. Entre 2019 e 2023, o salto foi de 21,2 pontos percentuais. Em relação a 2022, a alta foi de 3,9 pontos percentuais.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A pesquisa investiga o acesso à Internet e à televisão pela população e pelos domicílios, além da posse de celular para uso pessoal.

A pesquisa mostra que o acessoà internet vem crescendo em todas as faixas etárias do país, mas os aumentos mais expressivos têm sido observados nos extremos - entre as crianças (de 10 a 13 anos) e os adultos com 55 anos ou mais -, já que estes grupos etários não eram tão conectados à rede quando a pesquisa começou, em 2016.

Gustavo Geaquinto, analista da Pnad TIC, explica que o acesso à internet está se aproximando da universalização no país. À exceção dos grupos mais jovens, há menos espaço para crescimento nos próximos anos. Ele afirma ainda que o aumento do uso do celular e do uso da rede pelos idosos impressiona e pode estar relacionado com a disseminação da tecnologia:

— A população idosa tem aderido às tecnologias, em parte, pela própria necessidade. O uso da internet tem se disseminado no cotidiano das pessoas, muitas coisas hoje são feitas pela internet. E o celular é o principal meio de acesso à rede, inclusive para fazer chamadas por meio da internet, por exemplo.

Entre as crianças de 10 a 13 anos, o uso da rede subiu de 66% em 2016 para 84,2% em 2023. Em relação a 2022, porém, houve uma ligeira redução de 0,7 ponto percentual. Na faixa de 50 a 59 anos, o acesso à internet saltou de 74% para 88% em cinco anos, entre 2019 e 2023.

A proporção de brasileiros, com 10 anos ou mais, que utilizaram a internet no país passou de 87,2% em 2022 para 88% em 2023. Eram 66,1% em 2016.

Oito em cada dez idosos que acessam a internet o fazem diariamente

Entre os idosos que acessaram a internet em 2023, 86,5% acessavam todos os dias. Significa dizer que pelo menos oito em cada dez pessoas com 60 ou mais fazem uso diário do ambiente conectado.

Quando se investiga a posse de celular, o maior crescimento foi observado justamente entre os idosos. A proporção de pessoas que possuíam um dispositivo próprio subiu 2,4 pontos percentuais em um ano, saindo de 73,7% para 76,1%. Todos os grupos etários tiveram aumento no uso do celular para uso pessoal, exceto os mais jovens, de 10 a 13 anos.

A posse de celular e a frequência com que as pessoas utilizam a internet são investigadas pela pesquisa desde 2022. Em 2023, 94,3% usavam todos os dias, enquanto em 2022 eram 93,4%. Cerca de 2,3% utiliza 5 ou 6 vezes por semana e 2,7% usa de 1 a 4 vezes por semana. Apenas 0,6% acessa à rede menos de uma vez por semana.

Entre as crianças de 10 a 13 anos, 92,4% usam a internet todos os dias. Para os grupos etários seguintes, considerando de 14 a 49 anos, mais de 95% também acessam a Internet diariamente. Os percentuais mais altos foram observados entre os jovens de 20 a 24 anos, com 97%, e de 25 a 29 anos, com 97,2%.