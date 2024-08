Brasil terá 'frente quente', com calor e baixa umidade, neste sábado, alerta Inmet; veja previsão

O Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) emitiu alertas de onda de calor e de baixa umidade para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste neste sábado. O calor deve persistir em quase todas as capitais, com previsões que podem alcançar até 40°C na parte da tarde. Há possibilidade de chuvas isoladas em algumas cidades do Norte e do Nordeste.

O MetSul Meteorologia informou que o Brasil enfrentará uma "frente quente", por causa de uma bolha de calor que se forma no Centro-Oeste e vai afetar todas as regiões do país. O portal prevê que essa tendência deve se intensificar na semana que vem, com temperaturas de até 43ºC no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul.

Veja os alertas emitidos:

Na parte central do país, afetando os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, e o Pará, o Inmet emitiu um aviso de baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30%. Nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, além de partes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Goiás e Rio de Janeiro este aviso de acumula à uma previsão de onda de calor para o sábado.

Segundo o instituto, a expectativa é de que a temperatura fique 5ºC acima da média pelo período de até 3 dias e pode gerar leve risco à saúde. Na capital fluminense, a previsão é de poucas nuvens, com temperaturas entre 34°C e 15°C.

Em Florianópolis e Curitiba, as máximas serão de 26°C e 29°C, e as mínimas, de 18°C e 13°C, respectivamente. Em Campo Grande, a previsão é de névoa seca durante o dia, com máxima de 36°C e mínima de 25°C. Cuiabá, com a mesmo clima, pode atingir uma temperatura de até 40°C neste sábado.

Já no Norte e no Nordeste, há possibilidade de chuvas isoladas em Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, Aracaju e Salvador, porém sem alertas de perigo. A temperatura nas capitais do Norte terão máximas em torno de 25°C, enquanto no Nordeste, a previsão é de máxima de 27°C nas duas cidades.

Nas capitais do Sudeste, a previsão de sexta-feira é de poucas nuvens, mas com grandes amplitudes térmicas. Em São Paulo e em Belo Horizonte, a mínima será de 15°C e as máximas, de 30°C e 32°C, respectivamente. Em Vitória, a máxima será de 28°C e a mínima, de 18°C.