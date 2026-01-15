Furtos e roubos na região da Cracolândia caem 39% em quatro anos

O número de roubos e furtos na região da Santa Cecília e Campos Elíseos atingiu o menor patamar desde 2022, segundo dados consolidados da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo.

Os dados consideram o período entre janeiro e novembro de cada ano para efeito de comparação. Foram registrados 22,6 mil casos nas delegacias da região em 2022.

Em 2025, o número caiu para 13,6 mil no mesmo intervalo.

A maior variação dos últimos três anos foi observada entre 2023 e 2024, quando houve uma queda de 7,7 mil casos.

Entre 2024 e 2025, o recuo foi mais tímido, com redução de 555 casos.

Segundo o governo estadual, foram 19,7 mil vítimas de roubos ou furtos a menos entre janeiro de 2023 e novembro de 2025.

Vice-governador afirma que trabalho contra a Cracolândia resultou na queda de roubos e furtos na região

Em entrevista à EXAME, o vice-governador Felício Ramuth, que coordena a política de enfrentamento às drogas no estado, afirmou que os resultados têm relação direta com a estratégia que desmobilizou a cena de uso aberta na região.

"Quando chegamos, havia uma concentração de mais de 3 mil pessoas. Estava na Rua dos Gusmões, depois foi para a Rua dos Protestantes. E como era um lugar onde nem a polícia entrava, começamos a mostrar a presença das políticas públicas", disse.

Ramuth detalhou que a presença efetiva do Estado, com reforço do policiamento e ações contra o tráfico de drogas, resultou em mais de 2 mil prisões.

“Antes, era um local onde o poder público não entrava. Hoje, toda concentração de 10 pessoas em qualquer lugar do centro é identificada, abordada e qualificada”, afirmou.