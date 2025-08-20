UNESP lança manual do candidato com datas e regras do vestibular 2026; confira

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou o Manual do Candidato para o Vestibular 2026, um documento essencial que contém todas as informações necessárias para os futuros candidatos se prepararem adequadamente para o processo seletivo.

O manual inclui o calendário completo das etapas, regras detalhadas do concurso, lista dos 136 cursos oferecidos e as cidades onde são ministrados, além dos procedimentos para inscrição e critérios de avaliação.

Vagas e inscrições: detalhes do processo seletivo

O Vestibular 2026 da Unesp oferece 5.867 vagas distribuídas em 24 cidades do estado de São Paulo, incluindo importantes polos como São Paulo, Bauru, Araçatuba, Araraquara, Botucatu e Sorocaba.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, entre 4 de setembro e 8 de outubro de 2025, com a taxa de inscrição fixada em R$ 210,00.

Isenção e redução de taxa: benefícios para candidatos

Candidatos podem solicitar isenção total ou redução da taxa de inscrição entre os dias 25 e 31 de agosto de 2025, desde que atendam aos critérios específicos.

A isenção total é destinada a pessoas inscritas no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, além de estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola particular.

A redução de 50% da taxa é oferecida a estudantes do ensino médio ou cursinhos pré-vestibulares com baixa renda ou situação de desemprego, enquanto a redução de 75% é destinada a alunos do último ano do ensino médio de escolas públicas paulistas.

Estrutura do vestibular: datas e fases do concurso

O vestibular será dividido em duas fases. A primeira fase, com 90 questões de múltipla escolha, será aplicada no dia 2 de novembro, e os locais de prova serão divulgados a partir de 24 de outubro.

A segunda fase ocorrerá nos dias 7 e 8 de dezembro, com provas discursivas e redação, e seus locais de prova serão divulgados em 28 de novembro. Candidatos aos cursos que exigem provas de habilidades específicas farão essa etapa entre 16 e 22 de dezembro.

Sistema de reserva de vagas e política de inclusão

A Unesp mantém o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública, reservando 50% das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.

Um percentual maior dessas vagas é destinado a autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, consolidando uma política de inclusão que é referência no país.

Divulgação dos resultados e matrículas

O resultado final da seleção será divulgado em 30 de janeiro de 2026, com matrículas previstas para os dias 2 a 4 de fevereiro do mesmo ano.