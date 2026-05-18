Ele comprou um domínio de US$ 10, pediu demissão do Morgan Stanley e vendeu seu blog por US$ 28 mi

O mercado de programas de fidelidade e cartões de crédito movimenta bilhões de dólares anualmente, mas esbarra em um gargalo histórico: a complexidade.

Em 2010, o então analista financeiro do Morgan Stanley, Brian Kelly, percebeu que quase todo correntista acumulava milhas, mas uma parcela ínfima compreendia como extrair valor real delas. Movido pelo conhecimento que adquiriu na infância para otimizar as viagens da família, ele investiu US$ 10 para registrar o domínio The Points Guy e iniciou um blog despretensioso com publicações diárias.

O negócio, que começou como uma consultoria paralela estruturada manualmente via e-mail marketing, transformou-se em um fenômeno de mídia corporativa com mais de 150 funcionários.

Em sua participação na Inc. Founders House durante o SXSW, Kelly relembrou como a transição de um hobby para uma estrutura de receitas escalável mudou sua vida, resultando em um primeiro exit de US$ 28 milhões e em uma subsequente consolidação bilionária de mercado.

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Como ele começou?

Até o início de 2011, a operação gerava modestos US$ 1.000 por mês. A virada de chave operacional ocorreu quando Kelly foi apresentado à engenharia do marketing de afiliados, substituindo links estáticos de conteúdo por links monetizados que remuneravam a plataforma a cada conversão de cartão de crédito realizada pelos leitores. Em apenas seis meses, o faturamento saltou para a casa do milhão de dólares.

O combustível definitivo para a tração do negócio veio através do que o mercado chama de mídia conquistada (earned media). Após conceder uma entrevista estratégica ao jornal The New York Times, onde demonstrou na prática como otimizar milhas para organizar uma viagem ao Brasil, o site registrou um pico histórico de acessos.

Em um único dia, a plataforma faturou US$ 150 death-blow, permitindo que Kelly pedisse demissão de seu cargo no mercado financeiro corporativo.

"Para qualquer fundador, a imprensa tradicional possui um valor imensurável na construção de autoridade e confiança", pontuou o empresário. Essa validação externa funcionou como uma barreira de entrada contra novos concorrentes.

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