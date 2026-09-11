Trabalhadores dos Correios entram em greve nacional por tempo indeterminado

Os trabalhadores dos Correios iniciaram uma greve nacional por tempo indeterminado às 22h desta quinta-feira, 10. A paralisação foi aprovada após a categoria rejeitar a proposta apresentada pela estatal durante as negociações da campanha salarial.

Segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), 35 assembleias haviam aprovado a greve até o início da mobilização. No Acre, a votação estava prevista para o fim da tarde desta sexta-feira, 11.

Por que os trabalhadores entraram em greve?

Um dos principais pontos de divergência é o plano de saúde de funcionários, aposentados e dependentes. A Findect afirma que os trabalhadores são contrários à proposta de mudança na condição dos Correios como mantenedores do benefício.

A decisão ocorreu após rodadas de negociação entre a empresa e os trabalhadores e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).