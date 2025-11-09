Rio Bonito do Iguaçu tem mais de mil pessoas desalojadas ou desabrigadas

Rio Bonito do Iguaçu, município do interior do Paraná mais atingido pelo ciclone extratropical que passou pelo Sul e pelo tornado que atingiu essa região do estado na sexta-feira, 7, está com mais de mil pessoas desalojadas ou desabrigadas, segundo levantamento da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de autoridades locais.

Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, o município teve mais de 80% de sua área urbana danificada.

Até o fim do sábado, 8, foram realizados 784 atendimentos em toda a rede hospitalar da região atingida. Entre eles, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia.

Seis mortes já foram confirmadas, sendo quatro em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava.

Morador de Guarapuava

Jose Neri Geremias, 53 anos

Moradores de Rio Bonito do Iguaçu

Jose Gieteski, 83 anos

Adriane Maria de Moura, 47 anos

Claudino Paulino Risse, 57 anos

Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos

Julia Kwapis, 14 anos

Metade da cidade sem energia

Dois dias depois da passagem do ciclone, metade do município ainda segue sem energia elétrica até a manhã deste domingo, 9.

A Copel informa que estruturas prioritárias de atendimento de urgência, como Centro de Comando da Defesa Civil, o posto de Saúde e o Centro do Idoso, foram religadas. Os trabalhos de reconstrução da rede elétrica seguem, com mais de 200 eletricistas, técnicos e projetistas mobilizados.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o coordenador da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, e o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, também permanecem em Rio Bonito do Iguaçu para coordenar as ações de resposta do governo estadual.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizam sobrevoos e visitas às áreas atingidas para identificar as principais necessidades da população. Mais de 50 bombeiros e 23 viaturas seguem em operação no município, segundo o governo paranaense.

Segundo o governo, o sistema de água de Rio Bonito do Iguaçu está abastecido. A Sanepar informou na manhã de hoje que mantém um gerador em uma das captações e caminhões-pipa como apoio na recuperação. "Equipes seguem trabalhando em consertos pontuais de vazamentos nas redes de distribuição de água da cidade", diz em nota.

Também foram disponibilizados 50 mil copos de água envasada, principalmente para os desabrigados e profissionais que estão trabalhando no auxílio das vítimas e reestruturação dos serviços, segundo as autoridades.

Ventos de mais de 250 km/h

O tornado que atingiu o interior do estado do Paraná nesta madrugada e deixou ao menos seis mortos teve ventos de 250 km/h, segundo o governador do estado, Ratinho Jr. (PSD)

Ele decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu na manhã do sábado, 8.