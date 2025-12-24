Tornado atinge Farroupilha e temporais causam danos em 18 cidades do RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que um tornado atingiu o município de Farroupilha, na Serra gaúcha, na tarde desta terça-feira, 23. Além da cidade, outros 17 municípios registraram danos provocados por chuvas intensas e ventos fortes em diferentes regiões do estado.

O fenômeno ocorreu na localidade de Vila Rica, no interior de Farroupilha. Segundo o órgão, os ventos provavelmente superaram os 100 km/h, caracterizando um tornado de curta duração.

Escola destelhada e casas danificadas

Em Vila Rica, uma escola foi destelhada e ao menos 15 residências sofreram danos. Até o momento, não há registro de feridos, apenas prejuízos materiais.

A confirmação do tornado ocorreu após a análise de imagens aéreas. De acordo com a Defesa Civil, o padrão dos danos, com destroços arremessados em diferentes direções, é característico desse tipo de fenômeno meteorológico.

Chuvas e ventos afetam outros municípios

Além de Farroupilha, outros municípios relataram alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores, danos em estradas e interrupções no fornecimento de energia.

Entre os casos mais graves estão Frederico Westphalen, com alagamento de residências e comércios, Santa Rosa, onde três famílias foram retiradas preventivamente de áreas de risco, e Soledade, com 20 casas invadidas por lama.

Também houve registros de estradas interditadas, pontilhões submersos, lavouras danificadas e transbordamento de rios em cidades como Cândido Godoy, Roque Gonzales, Porto Lucena e Tuparendi.

Lista de municípios com danos registrados

A Defesa Civil informou ocorrências nos seguintes municípios:

Cândido Godoy, Campos Borges, Erval Seco, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gaurama, Lajeado do Bugre, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Roque Gonzales, Rondinha, Sananduva, Santa Rosa, Santo Cristo, Seberi, Senador Salgado Filho, Soledade e Tuparendi.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a acompanhar os alertas meteorológicos e evitar áreas de risco durante novos episódios de instabilidade.