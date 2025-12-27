Incêndio destrói Colégio Marista em Santa Maria; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta sexta-feira, 25, o Colégio Marista, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando no local, mas o fogo já foi controlado.

O imóvel estava vazio no momento do incêndio e não houve registro de feridos. Informações iniciais apontam que o fogo começou em uma sala. A Brigada Militar isolou a área, e o acesso ao prédio ficou totalmente restrito.

Em nota, a escola informou que as causas do incêndio e a extensão dos danos estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A instituição afirmou ainda que todas as medidas necessárias foram tomadas prontamente.

Veja vídeo