Incêndio destrói Colégio Marista em Santa Maria; veja vídeo

Colégio Marista: incêndio em unidade do Rio Grande do Sul pode ter começado dentro de uma sala de aula. (Reprodução/X)
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10h20.
Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta sexta-feira, 25, o Colégio Marista, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando no local, mas o fogo já foi controlado.
O imóvel estava vazio no momento do incêndio e não houve registro de feridos. Informações iniciais apontam que o fogo começou em uma sala. A Brigada Militar isolou a área, e o acesso ao prédio ficou totalmente restrito.
Em nota, a escola informou que as causas do incêndio e a extensão dos danos estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A instituição afirmou ainda que todas as medidas necessárias foram tomadas prontamente.
🔥SANTA MARIA - RS 🔥
Incêndio de grande proporção.
Colégio Marista Santa Maria, escola privada de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. pic.twitter.com/gunjOkaXnP
— 🟢 Dirce Aguiar (@aguiar_dirce) December 26, 2025