Torcida organizada do Palmeiras sofre emboscada com bombas e rojões e interrompe tráfego na Dutra

PRF fazia escolta dos 14 ônibus dos alviverdes que estavam indo em direção ao Rio de Janeiro para o jogo contra o Botafogo neste domingo

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 17h43.

A Polícia Rodoviária Federal informou que uma torcida organizada do Palmeiras parou o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, no KM 206, em Guarulhos, após notar uma emboscada de outras torcidas.

O caso ocorreu no sentido Rio de Janeiro, por volta das 09h deste domingo.

Os torcedores alviverdes estavam se deslocando para o jogo contra o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A PRF estava realizando a escolta de 14 ônibus com integrantes da Mancha Verde, quando alguns dos palmeirenses perceberam uma possível tentativa de emboscada, realizada por outra torcida, que utilizaram bombas e rojões em direção ao coletivo, segundo informações. Com isso, os palmeirenses desembarcaram do automóvel.

Em um vídeo que circulou em redes sociais, uma família estava no mesmo trajeto e foi ordenada por homens encapuzados e usando as cores do Palmeiras, à retornar pelo mesmo caminho. Na gravação é possível ouvir um dos torcedores da organizada mencionando que pegariam os "gaviões" menção a organizada Gaviões da Fiel do Corinthians.

A polícia, no entanto, não confirmou ter sido uma torcida do rival palmeirense, pois "quando a equipe da PRF realizou a intervenção, os agressores se evadiram do local, não sendo possível identificar se pertenciam a alguma organizada".

A confusão não chegou à violência física, pois, os oficiais atuaram no mesmo momento.

"A situação foi prontamente controlada pelas equipes operacionais da PRF, permitindo que o comboio retomasse o trajeto de forma segura e seguisse conforme o planejamento para o estado do Rio de Janeiro", informou o órgão, em nota.

Palmeiras enfrentará o Botafogo neste domingo às 20h30, no Nilton Santos.

