Tiroteio interdita Avenida Brasil no Rio e Janeiro; helicóptero da PM é atingido

Uma operação das polícias Civil e Militar no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, levou pânico a quem passava pela Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta (em Cordovil), no início da tarde desta quarta-feira, 12. A via ficou fechada, nos dois sentidos, por cerca de uma hora. A ação da polícia foi montada, às pressas, após o setor de inteligência receber a informação de que Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que comanda o tráfico na região, estaria em uma casa na Cidade Alta. Ele estaria cercado. Quatro pessoas foram atingidas no tiroteio.

Além disso, um helicóptero blindado da PM foi atingido por tiros de fuzil e teve de fazer um pouso de emergência no Comando Naval da Marinha, na Penha. Dez linhas de ônibus tiveram seu itinerário alterado e duas pessoas foram baleadas e levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha — segundo a unidade, o quadro de saúde do homem e da mulher são estáveis.

Outras duas pessoas também foram baleadas e levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caixas (Baixada Fluminense). Em nota, a unidade informou que as duas foram vítimas de lesão e escoriações por estilhaços da janela do ônibus em que estavam. O coletivo foi atingido por uma bala perdida.

Flavia Souza da Silva, de 45 anos, teve escoriações e cortes, sem gravidade, no cotovelo esquerdo. A paciente foi avaliada, medicada, e aguarda para fazer curativo na região atingida. Segundo a unidade direção do Adão Pereira Nunes, ela deve receber alta hospitalar ainda hoje. André de Oliveira, de 50 anos, teve lesão superficial no cotovelo, sem gravidade. O mesmo foi medicado e passou por curativo na região atingida, já com alta hospitalar.

Bandidos também atearam fogo a barricadas, a um caminhão e a uma passarela para dificultar a entrada nas comunidades.

Prefeito do Rio, Eduardo Paes disse que é “muito ruim o que acontece na cidade”, mas deu apoio à ação policial.

"Eu acho que essa é uma notícia boa, nesse caso. Porque mostra que a polícia está agindo e, pelo jeito, cercando um delinquente, um vagabundo, um marginal, que está aterrorizando uma área da cidade que não é de comunidade. Parada de Lucas não é uma comunidade, é um bairro. Brás de Pina também. É uma loucura que a gente aceite que áreas desse tamanho sejam dominadas", disse o prefeito, que espera que a polícia prenda Peixão.

"Ele está aí desafiando as autoridades policiais há muito tempo. Espero que ele seja preso, mas tem muita gente que torce para que essas pessoas sejam assassinadas, fuziladas. Eu quero que ele seja preso, responda e apodreça na cadeia", afirma Paes.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o objetivo da ação é checar informações de inteligência a respeito da facção criminosa que atua na região. A operação conta com o apoio da Polícia Militar na Cidade Alta. A Polícia Civil solicitou o fechamento da Avenida Brasil nas proximidades para garantir a segurança da população". No fim de janeiro, durante uma operação da PM no Complexo de Israel, a polícia passou a adotar o fechamento da Avenida Brasil durante operações no local. Segundo a polícia, o novo protocolo foi estabelecido com base num estudo de caso feito após criminosos da Cidade Alta atirarem na população que estava na via em outubro passado, deixando mortos.

O intenso tiroteio gerou um pânico generalizado. Vídeos nas redes sociais mostram passageiros se jogando no chão de um ônibus na Avenida Brasil com medo do tiroteio. Em um deles, pessoas gritam para o motorista do ônibus: "Não para não, agora vai, não para não". No fundo da gravação, é possível ouvir os disparos. No meio da troca de tiros, motoristas deixaram seus carros para se abrigar nas muretas da via.

Um vídeo publicado em redes sociais mostra policiais desembarcando na Avenida Brasil sob tiros: