A aposta dos Estados Unidos e de Israel em uma guerra para mudar o regime no Irã foi um grande erro estratégico e resultou em uma liderança ainda mais radical, de acordo com o israelense Raz Zimmt, diretor da área de pesquisa sobre o Irã do think tank Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel (INSS). Para Zimmt, que acompanhou os desdobramentos da situação iraniana para o Exército de Israel por duas décadas, os avanços militares dos dois países não resolveram as principais ameaças representadas pelo país, entre as quais está o programa nuclear iraniano. O assassinato de Ali ­Khamenei e sua substituição por seu filho Mojtaba, aponta o especialista, significaram uma mudança para pior na ditadura dos aiatolás do ponto de vista geopolítico. Zimmt defende que a prioridade israelense deveria ser impedir o desenvolvimento de uma arma nuclear iraniana, objetivo para o qual defende um acordo diplomático temporário. Ele próprio admite, porém, que esse cenário não é provável.

O regime iraniano se mantém, e o cessar-fogo permanece instável. Quais são as perspectivas para o conflito?

É uma situação muito instável e também insustentável entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. Não podemos avaliar a probabilidade de outra rodada de guerra por duas razões. Uma é porque qualquer decisão sobre se e quando lançar outro ataque contra o Irã cabe ao presidente dos Estados Unidos, que, como sabemos, é imprevisível. A influência do ainda primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é parcial: a decisão é tomada, sobretudo, em Washington. A segunda razão é o esforço diplomático liderado pelo Catar, com Paquistão, Rússia, China e Omã, para evitar outra rodada de guerra. A próxima, se acontecer, será ainda mais devastadora para ambos os lados. Os EUA podem decidir atacar também infraestruturas nacionais no Irã, instalações petrolíferas e de energia. Os iranianos já deixaram claro que ampliarão os alvos para além das bases americanas na região, incluindo centros de dados e de IA, cabos submarinos de internet e bases dos EUA na Europa e no Sudeste Asiático. Os danos à economia global poderiam ser muito significativos. E é muito difícil acreditar que o Irã vá capitular. Não há nenhum sinal de que a liderança atual esteja pronta para fazer qualquer concessão real.

Por quê?

A chamada Terceira República Islâmica do Irã, dominada pela Guarda Revolucionária, é mais radical e mais ousada. Eles parecem reconhecer o fato de que podem ter que pagar o preço [de um reinício da guerra]. Se e quando outra guerra eclodir, podemos nos encontrar em uma situação em que o regime iraniano consiga sobreviver à guerra e retornar ao status quo atual.

Você diz que a guerra até o momento foi ­­mal-sucedida do ponto de vista estratégico. Por quê?

Apesar das conquistas operacionais militares israelenses e americanas nas duas campanhas realizadas até agora, não conseguimos resolver as principais ameaças e desafios impostos pelos iranianos. O conflito tinha três objetivos principais e, depois deles, mais um, que foi a reabertura do Estreito de Ormuz, que não era um problema antes da guerra. O primeiro era a mudança de regime. Nesse ponto, conseguimos uma mudança para pior. Em vez de Ali Khamenei, de 87 anos [morto em fevereiro em um bombardeio conduzido por Estados Unidos e Israel], agora está na liderança seu filho Mojtaba Khamenei, de 57 anos, que parece ser ainda mais radical. O regime iraniano sofre de grandes problemas domésticos, mas não há nenhuma indicação de que vá colapsar.

E quais eram os outros objetivos?

O segundo objetivo era parar o programa nuclear iraniano. Nesse quesito, Israel e os Estados Unidos conseguiram degradar as capacidades nucleares industriais do Irã, mas o país ainda possui mais de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, centenas de centrífugas avançadas e instalações nucleares. Entre elas está a Montanha Pickaxe [onde se supõe que o Irã enriqueça urânio para propósitos militares]. Se o regime tomar a decisão, por mais arriscada que seja, de desenvolver uma arma nuclear, e há cada vez mais vozes dentro do Irã argumentando a favor disso, eles certamente poderão consegui-lo. O terceiro objetivo era a questão da capacidade de lançar mísseis. Apesar de todos os ataques contra os lançadores e as linhas de produção, o Irã ainda tem, na avaliação do Exército de Israel, aproximadamente 1.800 mísseis balísticos capazes de atingir o país, mais ou menos o que eles já tinham após a primeira rodada de guerra. Apesar da abertura parcial do Estreito de ­Ormuz pelos EUA para a entrega de petróleo, os iranianos ainda podem interromper o tráfego. E a solução atual não resolve todos os problemas, porque commodities como fertilizantes não voltaram a circular por ali como antes da guerra.

Qual é a probabilidade de um acordo para o fim da guerra?

Os dois lados estão tentando alcançar algum tipo de acordo, mas a desconfiança total entre ambos e a busca de cada lado por uma conquista ou vitória estratégica para apresentar ao público interno tornam tudo muito difícil.

Por que o colapso do regime do Irã não é plausível?

Não há indício de uma revolução em breve no Irã. Apesar da inflação de mais de 90%, da crise de legitimidade, do desemprego, do colapso da moeda e da recessão, agravados durante a guerra, não há indicação de que o país esteja à beira do colapso econômico e político. Uma mudança de regime é algo possível se houver três condições. Uma é ter milhões de iranianos voltando às ruas protestando contra o regime, como vimos em janeiro, antes da repressão brutal. A segunda seria uma coalizão entre diferentes setores da sociedade para derrubar o governo, o que não vemos hoje. E a condição mais importante seria ver rachaduras e divisões e deserções nas forças e no aparelho de segurança iraniano. Mesmo quando Israel atacou quartéis-generais, bases militares e postos de controle da Guarda Revolucionária, não tivemos indicação alguma de que o regime perdesse o controle do país.

O conflito pode estimular o Irã a buscar armas nucleares para dissuadir uma invasão?

Preciso fazer uma distinção entre a motivação e a capacidade técnica do regime. Cada vez mais vozes dentro do Irã, não apenas entre as autoridades da linha dura, afirmam que a única solução definitiva seria ter armas nucleares. Certamente a motivação cresceu, contra a percepção de Ali Khamenei, que tinha a posição de manter o país apenas como um Estado no limiar do desenvolvimento [de uma arma] nuclear. Já quanto à capacidade técnica, a guerra conseguiu degradar as instalações nucleares industriais do Irã, mas eles ainda têm o material físsil, as centrífugas avançadas, o know-how e a mão de obra para seu programa nuclear. Se eles tomarem uma decisão política, podem ter uma arma nuclear em um tempo curto. Mas é algo arriscado, porque eles sabem que o programa nuclear está penetrado pela inteligência israelense.

O que seria um tempo curto?

Se eles só quisessem pegar o urânio enriquecido a 60% e enriquecer para 90%, converter isso em urânio metálico e realizar um teste explosivo no deserto iraniano, isso poderia levar meses. Se quisessem ter capacidades industriais completas de mísseis de longo alcance capazes de lançar ogivas nucleares, levaria muito mais tempo.

Quais são as alternativas para dissuadir ou impedir o regime de desenvolver armas nucleares?

Há duas opções. Uma delas é por meio da diplomacia, para tentar alcançar um acordo entre o Irã e os Estados Unidos que pelo menos cuide dos 440 quilogramas de urânio enriquecido e da suspensão do enriquecimento, além de trazer os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica [AIEA] de volta ao Irã. A outra opção é militar. Mas um ataque aéreo à Montanha Pickaxe apenas atrasaria a capacidade técnica do Irã de usar esse local para enriquecer urânio. Não resolveria a questão dos 440 quilos de urânio enriquecido.

Como seria possível avançar no campo diplomático se não há confiança entre as partes?

É muito difícil. Atualmente, a posição iraniana é de que eles estão prontos para fazer algumas concessões, por exemplo suspender o enriquecimento de urânio, trazer os inspetores da AIEA de volta ao Irã e cuidar do material físsil, seja diluindo o material, seja apenas tirando-o do Irã. O problema é que Trump exige que o Irã concorde com essas concessões logo no início do processo, porque quer mostrar isso como uma conquista política. Os iranianos dizem que não. A primeira etapa para eles é a abertura do Estreito de Ormuz em troca da remoção do bloqueio naval, e então um avanço para as negociações sobre a questão nuclear. Os iranianos dizem que estariam prontos para discutir a questão nuclear após apenas dois dias. Mas temo que, mesmo que haja um acordo, provavelmente não abordará todas as questões. Mesmo que os iranianos concordem em diluir o urânio enriquecido a 20%, o que fazer com o urânio no nível mais baixo de enriquecimento e com as centenas de centrífugas avançadas que eles ainda têm?

Você diria que a solução via diplomacia é algo possível e desejável neste momento?

O Estado de Israel tem que definir qual é o objetivo estratégico número 1. Se o objetivo estratégico for a mudança de regime, qualquer tipo de acordo entre o Irã e os Estados Unidos deveria estar fora de questão, porque qualquer acordo incluiria algum tipo de alívio de sanções, benefícios econômicos, o que poderia fortalecer o regime. Bloquear o caminho do Irã para a arma nuclear deveria ser, a meu ver, a prioridade número 1 do Estado de Israel. E, pelo menos que haja uma opção crível de operação militar especial com tropas no terreno, eu optaria por um acordo diplomático temporário entre o Irã e os Estados Unidos. Apesar do benefício econômico ao regime, mudaria a situação atual, em que o Irã tem capacidades nucleares.

Qual é o papel de Israel nessa guerra?

É a parte principal na gestão da guerra e também ter convencido Trump a iniciar a operação militar com o ataque não apenas a locais militares, mas também a instalações do regime. Do ponto de vista da inteligência e da operação, essa é uma guerra conjunta. Mas a decisão de quando e como terminar a guerra cabe a Trump.

Essa guerra foi um erro?

O erro não foi necessariamente a guerra, mas a forma como ela foi gerida e conduzida. Se decidíssemos lançar outro ataque contra o Irã, deveríamos nos concentrar na operação especial para extrair o material físsil do Irã — isso seria um grande sucesso — e degradar o máximo possível as capacidades de mísseis balísticos. O foco na mudança de regime ou no enfraquecimento do regime foi muito irrealista e conduzido de uma maneira muito falha.

Você critica as declarações do presidente Trump sobre uma possível aniquilação do Irã. Acredita que elas podem fortalecer o regime?

As declarações dos Estados Unidos sobre aniquilar a civilização iraniana e levar o país de volta à Idade da Pedra uniram parte da população em um “rally around the flag” [aumento temporário da popularidade de um governo sob ameaça externa]. Não significa que a população esteja de repente apoiando o regime, mas uma das maiores preocupações no país, mesmo entre a oposição, é que os EUA e ­Israel possam usar a guerra como uma oportunidade não apenas para derrubar o regime, mas também para desintegrar o Irã.

*O repórter viajou a Israel a convite da ONG StandWithUs, da Confederação Israelita do Brasil e da Federação Israelita do Estado São Paulo.