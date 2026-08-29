EUA cogitam usar Ilhas Malvinas como moeda de troca para pressionar Reino Unido

O governo dos Estados Unidos avalia enviar um novo recado duro ao primeiro-ministro britânico, Andy Burnham: se o Reino Unido não elevar seus gastos militares, Washington pode deixar de apoiar a soberania britânica sobre as Ilhas Malvinas.

A informação foi revelada por uma autoridade americana ao jornal britânico The Telegraph.

De acordo com a fonte, o Pentágono está reavaliando o cumprimento, por parte dos países da OTAN, da meta de destinar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) à área de defesa e o Reino Unido estaria na mira dessa revisão.

Na avaliação da Casa Branca, o plano de investimento em defesa apresentado por Londres em junho ficou aquém do esperado, o que teria levado Washington a buscar formas de pressionar o premiê britânico a ampliar o orçamento militar do país.

Ao Telegraph, o funcionário americano afirmou que o Reino Unido deve receber atenção diferenciada por conta de seu potencial, e que os EUA seguirão tentando estimular o país a avançar nesse sentido.

Haveria também uma eventual mudança na posição americana sobre a reivindicação britânica às Malvinas, uma hipótese já cogitada anteriormente por Trump e que não está descartada como forma de pressão. Segundo a fonte, as conversas entre os dois países são francas e nenhuma opção está fora da mesa quando o assunto é dividir de forma mais equilibrada o peso da segurança coletiva.

Orçamento britânico ainda sem data para meta de 3%

O Tesouro do Reino Unido confirmou, na sexta-feira, 28, que o primeiro orçamento do novo ministro das Finanças, John Healey, não vai estabelecer um prazo para que o país alcance a meta de destinar 3% do PIB à defesa.

Healey havia deixado o cargo de secretário de Defesa em junho, justificando que o ex-primeiro-ministro Keir Starmer não conseguiu e que o Tesouro não quis garantir os recursos necessários para a defesa nacional em um momento de ameaças crescentes.

A mesma fonte oficial classificou o plano de investimento britânico como um avanço, mas insuficiente diante do tamanho dos desafios enfrentados pelos EUA e seus aliados.

Para Washington, países como o Reino Unido precisam intensificar seus esforços de forma mais consistente, seguindo o exemplo de outros aliados.

A ameaça atual repete um movimento já visto em abril, quando um e-mail interno do Pentágono vazou sugerindo que os EUA poderiam reconsiderar seu apoio à reivindicação britânica sobre as Malvinas como retaliação pela falta de suporte do Reino Unido durante o conflito com o Irã.

Na época, o Ministério das Relações Exteriores britânico chegou a discutir a possibilidade de uma mudança de postura americana sobre as ilhas, mas tratou o "cenário como hipotético".

As Ilhas Malvinas são administradas pelo Reino Unido desde 1833, mas seguem sendo reivindicadas pela Argentina, que tem uma relação próxima com Trump. Após a ameaça de abril, o governo britânico afirmou que a soberania sobre o arquipélago "não está em questão".

Já a líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, chamou a possibilidade de revisão da política americana de "um completo absurdo", comparando o episódio à ameaça de Trump de anexar a Groenlândia.

Nem todos veem risco concreto na pressão americana. O almirante Lorde West de Spithead, que comandou a fragata HMS Ardent, fundada durante a Guerra das Malvinas, disse ao The Independent que a perda do reconhecimento americano à soberania britânica não teria nenhum efeito do ponto de vista militar.

Segundo ele, o fato de os EUA reconhecerem ou não a soberania britânica não torna as ilhas menos seguras.