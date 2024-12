Tempestades e chuvas intensas atingem 19 estados, com risco de alagamento no Centro-Sul nesta terça

A previsão de chuva que se sobressaiu no país ao longo do fim de semana deve continuar nesta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é de tempestades e chuvas intensas em 19 estados, com possibilidade de alagamentos em ao menos sete. As regiões mais afetadas estão nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Veja alertas para esta terça-feira

Segundo o Inmet, uma faixa que cobre estados da região Norte a Sul do país deve se manter em atenção para 'Perigo Potencial' de chuvas intensas.

Para Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, sul do Pará, Tocantins, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Ceará e pequenas regiões da Bahia, além do Distrito Federal, a previsão é de chuvas intensas de até 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O aviso é de 'Perigo Potencial'.

O alerta laranja, de 'Perigo' tempestades, atinge uma faixa que passa por Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O aviso representa chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h, com queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.