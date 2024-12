BYD planeja produção de carros elétricos no Brasil até março de 2025 e 20 mil empregos até 2026

O governo brasileiro comunicou, em 3 de dezembro, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a vice-presidente executiva da BYD e CEO da empresa para a América, Stella Li, no Palácio do Planalto, e ouviu um breve relatório sobre os planos da BYD de produzir os primeiros carros elétricos no Brasil até março de 2025.

Planos de produção e geração de empregos

A BYD anunciou que planeja criar 10 mil empregos diretos para a nova fábrica no Brasil de janeiro a agosto de 2025, e 20 mil empregos diretos até o final de 2026. A empresa prevê a adição de 2 mil empregos em janeiro, 3 mil empregos em maio e 5 mil postos de trabalho em agosto de 2025.

"Esta será a maior e mais avançada fábrica de produção de carros elétricos fora da China, com uma capacidade esperada de produção de atingir 150 mil carros até o final de 2025 e 300 mil carros até o final de 2026, fornecendo principalmente para o mercado brasileiro e sul-americano", disse Stella Li.

Compromissos e inovações

Stella Li também afirmou que cumpriu a promessa feita anteriormente ao presidente Lula de produzir o primeiro sistema híbrido da empresa no Brasil. Este projeto foi concluído com o apoio de 110 engenheiros da China e do Brasil. Além disso, a BYD revelou que está estabelecendo um grande centro de pesquisa tecnológica na Bahia.

Desempenho de Vendas da BYD

Em novembro, a BYD vendeu 506.804 veículos elétricos, representando um aumento de 67,86% em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 11 meses de 2024, as vendas acumuladas atingiram 3.757.336 unidades, com um crescimento de 40,02% em relação ao mesmo intervalo de 2023.

Fonte: ithome.com