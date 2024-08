Tempestade, vendaval, onda de calor: entenda o alerta de 'grande perigo' emitido para esta sexta

O Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para uma onda de calor em estados do Sudeste e do Centro-Oeste do país nesta sexta-feira. O país ainda enfrenta a onda de calor que bateu recordes de temperatura, e a previsão é de que as temperaturas permaneçam cerca de 5°C acima da média até a próxima sexta-feira.

O instituto ainda alerta para vendavais no Nordeste, tempestade e declínio de temperatura no Sul e baixa umidade na parte central do país.

Os estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná devem permanecer atentos para as altas temperaturas, que ainda devem atingir a região pelos próximos dias. Nas capitais afetadas, as temperaturas podem chegar até os 40ºC nesta sexta-feira.

No último fim de semana, o calor atingiu níveis históricos em diversas cidades. No domingo, Manaus, no Amazonas, registrou a tarde mais quente de 2024 até agora, com a temperatura máxima de 36,7°C. Rio Branco, capital do Acre, também viu a temperatura subir para 36,7°C, superando o recorde anterior de 36,2°C, que havia sido registrado apenas dois dias antes.

Um alerta laranja, de perigo potencial, também foi emitido nesta sexta-feira para Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina (máximas de 15ºC, 20ºC e 29ºC nas respectivas capitais). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos e queda de granizo. Também no Sul e em Mato Grosso do Sul, o Inmet prevê para um declínio de temperatura: a expectativa é de que a temperatura caia entre 3ºC e 5ºC. O instituto alerta para "leve risco à saúde" na área afetada.

Na maior parte da região central do Brasil, o Inmet emitiu um alerta amarelo de baixa umidade. Nestes locais, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% até a noite desta sexta-feira.

Há também risco de vendaval na região Nordeste, com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

No litoral do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, o instituto também alertou para ventos costeiros, ou seja, intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, "movimentando dunas de areia sobre construções na orla".

Qual a previsão para o Sudeste?

No Rio de Janeiro, a previsão é de poucas nuvens, com máxima de 35ºC e mínima de 17ºC. Belo Horizonte e Vitória também terão uma sexta-feira semelhante, com máximas de 31ºC e 30ºC, respectivamente. Na capital mineira, o frio deve ser mais intenso, com mínima de 14ºC.

Já São Paulo o dia será de muitas nuvens, com temperaturas entre 32ºC e 18ºC.

Nova frente fria

Uma frente fria continental, associada a um ciclone extratropical no mar, deve avançar sobre o país a partir desta quinta-feira. Segundo o Climatempo, essa massa de ar polar não será tão intensa quanto a do início de agosto, mas o suficiente para provocar uma queda significativa nas temperaturas, principalmente nos estados do Sul.

Entre a próxima sexta-feira e sábado, a frente fria deve avançar a partir da Argentina e do Uruguai, alcançando os três estados do Sul do Brasil. O ar frio, posteriormente, vai se mover para o Norte rumo ao Centro-Oeste e o Sudeste.