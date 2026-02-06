Litoral paulista tem 38 praias impróprias para banho no pré-Carnaval

Segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 38 praias do litoral paulista estão impróprias para banho. O material foi divulgado nesta sexta-feira, 6, às vésperas do pré-Carnaval.

A maioria das praias que deve ser evitada está na Baixada Santista.

Os dados fazem parte do levantamento semanal do Mapa de Qualidade das Praias que classifica as 175 praias monitoradas como "próprias" ou "impróprias".

O que torna uma praia imprópria?

Para elaborar a classificação, a Cetesb segue os parâmetros da Resolução nº 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

A equipe responsável realiza coletas durante cinco semanas consecutivas para analisar a concentração das bactérias na água.

Três indicadores microbiológicos são observados na avaliação de poluição fecal: os Coliformes termotolerantes (conhecidos como coliformes fecais), o Escherichia coli e o Enterococo.

Confira a densidade limite para a classificação da praia como imprópria.

Coliformes termotolerantes Escherichia coli Enterococo Superior a 1.000 em 20% das análises Superior a 800 em 20% das análises Superior a 100 em 20% das análises Mais que 2.500 na última medição Mais que 2.000 na última medição Mais que 400 na última medição

Os critérios da Cetesb consideram a Unidade formadora de colônia (UFC) em 100 mL de água.

A alta concentração de bactérias pode causar infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido nos banhistas.

Outros fatores que afetam a qualidade da água

Outros tipos de contaminação ou altos índices de poluição também podem tornar uma praia imprópria.

A presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água podem fazer com que o ponto receba bandeira vermelha.

Quais praias são impróprias para banho em São Paulo?

A maioria das praias impróprias está localizada na Baixada Santista. A região metropolitana é composta por Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

Veja abaixo a lista completa das praias impróprias de cada município do litoral paulista.

Praia Grande

Praia Boqueirão;

Praia Guilhermina;

Praia Vila Tupi;

Praia Vila Mirim;

Praia Maracanã;

Praia Vila Caiçara;

Praia Real;

Praia Balneário Flórida;

Praia Jardim Solemar.

Itanhaém

Praia Suarão;

Praia Parque Balneário;

Praia Centro;

Praia dos Pescadores;

Praia Estância Balneária;

Praia Balneário Jardim Regina;

Praia Balneário Gaivota.

Santos

Praia Ponta da Praia;

Praia Embaré;

Praia Pompeia;

Praia José Menino, na altura da Rua Frederico Ozanan;

Peruíbe

Praia Icaraíba;

Praia Parque Turístico;

Praia Balneário São João Batista.

Ubatuba

Praia Rio Itamambuca;

Praia Itaguá;

Praia Santa Rita.

São Vicente

Praia Milionários;

Praia Prainha.

Mongaguá

Praia Santa Eugênia;

Praia Itaóca.

Caraguatatuba

Praia Prainha;

Praia do Aruan.

Ilhabela

Praia Portinho;

Praia do Julião.

Guarujá

Praia Perequê;

Praia Enseada, na Avenida Santa Maria.

São Sebastião