Litoral paulista tem 38 praias impróprias para banho no pré-Carnaval

De acordo com os números, os banhistas devem evitar contato com a água de 21% da costa paulista analisada pela companhia (Alexandre Battibugli/EXAME.com)
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17h14.
Segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 38 praias do litoral paulista estão impróprias para banho. O material foi divulgado nesta sexta-feira, 6, às vésperas do pré-Carnaval.
A maioria das praias que deve ser evitada está na Baixada Santista.
Os dados fazem parte do levantamento semanal do Mapa de Qualidade das Praias que classifica as 175 praias monitoradas como "próprias" ou "impróprias".
Para elaborar a classificação, a Cetesb segue os parâmetros da Resolução nº 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
A equipe responsável realiza coletas durante cinco semanas consecutivas para analisar a concentração das bactérias na água.
Três indicadores microbiológicos são observados na avaliação de poluição fecal: os Coliformes termotolerantes (conhecidos como coliformes fecais), o Escherichia coli e o Enterococo.Confira a densidade limite para a classificação da praia como imprópria.
|Coliformes termotolerantes
|Escherichia coli
|Enterococo
|Superior a 1.000 em 20% das análises
|Superior a 800 em 20% das análises
|Superior a 100 em 20% das análises
|Mais que 2.500 na última medição
|Mais que 2.000 na última medição
|Mais que 400 na última medição
Os critérios da Cetesb consideram a Unidade formadora de colônia (UFC) em 100 mL de água.
A alta concentração de bactérias pode causar infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido nos banhistas.
Outros tipos de contaminação ou altos índices de poluição também podem tornar uma praia imprópria.
A presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água podem fazer com que o ponto receba bandeira vermelha.
A maioria das praias impróprias está localizada na Baixada Santista. A região metropolitana é composta por Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.
Veja abaixo a lista completa das praias impróprias de cada município do litoral paulista.