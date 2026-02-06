Brasil

Litoral paulista tem 38 praias impróprias para banho no pré-Carnaval

A maioria dos pontos classificados como impróprios está na Baixada Santista. A Cetesb monitora semanalmente 175 praias

De acordo com os números, os banhistas devem evitar contato com a água de 21% da costa paulista analisada pela companhia (Alexandre Battibugli/EXAME.com)

Gabriela Pessanha

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17h14.

Segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 38 praias do litoral paulista estão impróprias para banho. O material foi divulgado nesta sexta-feira, 6, às vésperas do pré-Carnaval.

A maioria das praias que deve ser evitada está na Baixada Santista.

Os dados fazem parte do levantamento semanal do Mapa de Qualidade das Praias que classifica as 175 praias monitoradas como "próprias" ou "impróprias".

O que torna uma praia imprópria?

Para elaborar a classificação, a Cetesb segue os parâmetros da Resolução nº 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

A equipe responsável realiza coletas durante cinco semanas consecutivas para analisar a concentração das bactérias na água.

Três indicadores microbiológicos são observados na avaliação de poluição fecal: os Coliformes termotolerantes (conhecidos como coliformes fecais), o Escherichia coli e o Enterococo.

Confira a densidade limite para a classificação da praia como imprópria. 
Coliformes termotolerantesEscherichia coliEnterococo
Superior a 1.000 em 20% das análisesSuperior a 800 em 20% das análisesSuperior a 100 em 20% das análises
Mais que 2.500 na última mediçãoMais que 2.000 na última mediçãoMais que 400 na última medição

Os critérios da Cetesb consideram a Unidade formadora de colônia (UFC) em 100 mL de água.

A alta concentração de bactérias pode causar infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido nos banhistas.

Outros fatores que afetam a qualidade da água

Outros tipos de contaminação ou altos índices de poluição também podem tornar uma praia imprópria.

A presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água podem fazer com que o ponto receba bandeira vermelha.

Quais praias são impróprias para banho em São Paulo?

A maioria das praias impróprias está localizada na Baixada Santista. A região metropolitana é composta por Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

Veja abaixo a lista completa das praias impróprias de cada município do litoral paulista.

Praia Grande

  • Praia Boqueirão;
  • Praia Guilhermina;
  • Praia Vila Tupi;
  • Praia Vila Mirim;
  • Praia Maracanã;
  • Praia Vila Caiçara;
  • Praia Real;
  • Praia Balneário Flórida;
  • Praia Jardim Solemar.

Itanhaém

  • Praia Suarão;
  • Praia Parque Balneário;
  • Praia Centro;
  • Praia dos Pescadores;
  • Praia Estância Balneária;
  • Praia Balneário Jardim Regina;
  • Praia Balneário Gaivota.

Santos

  • Praia Ponta da Praia;
  • Praia Embaré;
  • Praia Pompeia;
  • Praia José Menino, na altura da Rua Frederico Ozanan;

Peruíbe

  • Praia Icaraíba;
  • Praia Parque Turístico;
  • Praia Balneário São João Batista.

Ubatuba

  • Praia Rio Itamambuca;
  • Praia Itaguá;
  • Praia Santa Rita.

São Vicente

  • Praia Milionários;
  • Praia Prainha.

Mongaguá

  • Praia Santa Eugênia;
  • Praia Itaóca.

Caraguatatuba

  • Praia Prainha;
  • Praia do Aruan.

Ilhabela

  • Praia Portinho;
  • Praia do Julião.

Guarujá

  • Praia Perequê;
  • Praia Enseada, na Avenida Santa Maria.

São Sebastião

  • Praia Preta do Norte.
