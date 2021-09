Frente de ar quente: veja como fica temperatura em São Paulo nesta semana

A capital paulista terá uma das tardes mais quentes do ano nesta segunda-feira, 13, com máxima prevista em torno dos 34 ºC. O calor tende a ficar mais intenso na terça-feira, 14, com previsão de máxima de 35 ºC e possibilidade de um novo recorde de calor do ano. A partir de quarta-feira, porém, a temperatura deve cair e pode chover em todas as áreas do Estado, segundo o Climatempo.

A razão para a volta do calor é uma frente de ar quente e seco que ganhou força sobre São Paulo e o Rio De Janeiro no último fim de semana. A previsão é que a umidade relativa do ar fique abaixo dos 30% na maior parte do Estado de São Paulo, inclusive na capital, e abaixo de 20% em cidades do interior. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal para a saúde dos seres humanos é acima de 50%. Desse modo, convém ingerir líquidos, umidificar os ambientes e evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e as 16h.

Na terça-feira, algumas pancadas de chuva já começam a se espalhar sobre o centro-sul e o leste de São Paulo, mas o sol ainda aparece e faz calor. Já na quarta-feira, o tempo muda de forma significativa, o céu fica nublado e chove em praticamente todas as áreas do Estado. Conforme o fim de semana se aproxime, o tempo na capital deve ficar mais úmido e frio.

No Rio de Janeiro, as nuvens também chegam na quarta-feira, 15, levando chuva ao centro-sul do Estado e à capital. Mesmo assim, ainda fica quente, dado que a queda mais acentuada de temperatura vai acontecer no fim da semana. A quinta e a sexta-feira terão muitas nuvens e tempo instável.

Na terça-feira, pode ventar com rajadas entre 40 km/h e 50 km/h na capital e o litoral de São Paulo, e de até 65 km/h no oeste do Estado. No Rio, a velocidade do vento chega a até 60 km/h entre o litoral norte e a Região dos Lagos, também na terça-feira. As rajadas se devem ao aprofundamento de um sistema de baixa pressão atmosférica no Sul do País, levando ventos quentes do Nordeste para o Sudeste do Brasil.