Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Em evento com Lula, Tarcísio critica 'polarização acirrada' e defende diálogo

Governador de São Paulo fala em convergência política no lançamento do SBT News, em São Paulo

Tarcísio de Freitas: governador de São Paulo criticou o que chamou de “polarização acirrada” no país (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Tarcísio de Freitas: governador de São Paulo criticou o que chamou de “polarização acirrada” no país (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 13h50.

Durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o que chamou de “polarização acirrada” no país e defendeu a construção de convergência e diálogo. A declaração foi feita no lançamento do canal SBT News, em São Paulo, com Lula presente na plateia.

Em discurso, Tarcísio afirmou que divergências políticas não devem resultar em hostilidade entre grupos com visões diferentes. Segundo o governador, o debate deve ocorrer no campo político, sem impedir a construção de um projeto comum de futuro.

"Às vezes se odeiam simplesmente porque pensam diferente. Logo aqui, no Brasil, o país do sincretismo, o país da tolerância, está na hora de mudar essa chave. Está na hora de dar a volta por cima. Nós podemos sim pensar diferentes. O debate vai acontecer na arena política. Mas a gente tem como construir a convergência. Um projeto de futuro", disse o governador.

O evento marcou o primeiro encontro público entre Lula e Tarcísio desde fevereiro, quando ambos participaram de uma reunião em Brasília para tratar de obras no estado de São Paulo. Em setembro, no leilão do túnel Santos-Guarujá, realizado na B3, o governo federal foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Nos últimos meses, Tarcísio vinha fazendo críticas ao presidente e chegou a afirmar que o país precisava “trocar o CEO”.

Na cerimônia, Lula e Tarcísio se cumprimentaram de forma breve no estúdio. O presidente chegou acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e foi recebido pelo governador com um aperto de mão. Em seguida, Tarcísio cumprimentou a primeira-dama.

No mesmo dia, Lula comentou publicamente que foi consultado por Donald Trump antes da retirada das sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Segundo ele, o tema foi tratado em conversa telefônica realizada na semana passada entre os dois presidentes.

Antes da chegada de Lula, Tarcísio conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ex-jogador Alexandre Pato, casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, também participou da conversa. Segundo relatos, o diálogo ocorreu em tom cordial e incluiu referências pessoais relacionadas ao fundador do SBT.

Ao final do evento, Lula, Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), conversaram brevemente sobre a situação da concessionária de energia Enel. Durante o discurso, Nunes havia solicitado apoio do governo federal para tratar dos apagões na capital paulista. Lula afirmou que conversaria com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir o tema e promover diálogo com a prefeitura.

  • *Com informações da agência O Globo
Acompanhe tudo sobre:Tarcísio Gomes de FreitasLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

Energia em SP deve ser normalizada até noite de domingo, diz Enel

Falta de luz em SP: zerar risco de apagões custaria R$ 10,8 mil por residência

Maioria dos deputados é a favor de regular apps e de tarifa zero, diz pesquisa

Chuva forte em BH: vídeos mostram alagamentos e bairros sem luz

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Globo confirma local da 3ª casa de vidro; descubra

Mundo

Ligações com Lula e alívio tarifário precederam fim de sanções a Moraes

Brasil

Energia em SP deve ser normalizada até noite de domingo, diz Enel

Negócios

Por que dois suíços vieram ao Brasil criar a 'Sallve' dos dentes?