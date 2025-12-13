Em evento com Lula, Tarcísio critica 'polarização acirrada' e defende diálogo

Durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o que chamou de “polarização acirrada” no país e defendeu a construção de convergência e diálogo. A declaração foi feita no lançamento do canal SBT News, em São Paulo, com Lula presente na plateia.

Em discurso, Tarcísio afirmou que divergências políticas não devem resultar em hostilidade entre grupos com visões diferentes. Segundo o governador, o debate deve ocorrer no campo político, sem impedir a construção de um projeto comum de futuro.

"Às vezes se odeiam simplesmente porque pensam diferente. Logo aqui, no Brasil, o país do sincretismo, o país da tolerância, está na hora de mudar essa chave. Está na hora de dar a volta por cima. Nós podemos sim pensar diferentes. O debate vai acontecer na arena política. Mas a gente tem como construir a convergência. Um projeto de futuro", disse o governador.

O evento marcou o primeiro encontro público entre Lula e Tarcísio desde fevereiro, quando ambos participaram de uma reunião em Brasília para tratar de obras no estado de São Paulo. Em setembro, no leilão do túnel Santos-Guarujá, realizado na B3, o governo federal foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Nos últimos meses, Tarcísio vinha fazendo críticas ao presidente e chegou a afirmar que o país precisava “trocar o CEO”.

Na cerimônia, Lula e Tarcísio se cumprimentaram de forma breve no estúdio. O presidente chegou acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e foi recebido pelo governador com um aperto de mão. Em seguida, Tarcísio cumprimentou a primeira-dama.

No mesmo dia, Lula comentou publicamente que foi consultado por Donald Trump antes da retirada das sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Segundo ele, o tema foi tratado em conversa telefônica realizada na semana passada entre os dois presidentes.

Antes da chegada de Lula, Tarcísio conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ex-jogador Alexandre Pato, casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, também participou da conversa. Segundo relatos, o diálogo ocorreu em tom cordial e incluiu referências pessoais relacionadas ao fundador do SBT.

Ao final do evento, Lula, Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), conversaram brevemente sobre a situação da concessionária de energia Enel. Durante o discurso, Nunes havia solicitado apoio do governo federal para tratar dos apagões na capital paulista. Lula afirmou que conversaria com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir o tema e promover diálogo com a prefeitura.