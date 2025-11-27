Bolsonaro preso: três possíveis candidaturas para a direita em 2026

O fim do processo da ação da tentativa de golpe de Estado e a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superientendência da Polícia Federal (PF) acabou com a possibilidade de o ex-presidente disputar a presidência da República. Ao mesmo tempo, esquentou as articulações sobre quem será o candidato da direita em 2026.

Hoje, diversos nomes são testados, com maior ou menor aderência nas pesquisas eleitorais -- que, por sua vez, também são incipientes 11 meses antes do pleito.

Mas alguns políticos buscam pavimentar o caminho agora que o maior expoente de oposição parece estar definitivamente fora da disputa.

Flávio Bolsonaro

Entre as pessoas mais próximas de Bolsonaro, ampliou-se a percepção de que é importante lançar alguém com o sobrenome da família para manter o protagonismo e evitar um esvaziamento político, segundo fontes ouvidas sob reserva pela Exame. Nesse cenário, o mais cotado é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O senador Flávio Bolsonaro, em comissão no Senado (Geraldo Magela/Agência Senado)

Após a prisão de Bolsonaro, Flávio se reuniu com a bancada do PL e o presidente do partido, Valdermar da Costa Neto, para articular as movimentações do partido. A defesa da anistia será uma das bandeiras da sigla.

Em meio a esse cenário, o senador foi incluído em últimas pesquisas eleitorais. Na Paraná Pesquisas, divulgada em novembro, Flávio aparece com 19,7% das intenções de voto no primeiro turno. Nas contas de aliados, esse percentual poderia levá-lo ao segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em cenário de segundo turno, o primogênito de Bolsonaro aparece com 38,6% contra 45,4% do petista.

Fator Tarcísio

Os partidos do centrão que intensificaram neste ano a oposição ao presidente Lula, como PP e União Brasil, por sua vez, dobraram a aposta no governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A avaliação é que o chefe do Executivo paulista tem um perfil mais moderado e conseguiria atingir uma fatia maior do eleitorado.

Apesar desse apetite do centrão, uma ala dentro do Palácio dos Bandeirantes defende que Tarcísio está com a reeleição encaminhada em São Paulo.

Além disso, apontam reservadamente, ele tem diversas entregas para realizar nos próximos quatro anos, como a universalização do saneamento, rodovias e ampliação dos trilhos, o que aumentaria a sua força em uma eventual disputa presidencial em 2030. Há ainda a preocupação de que a lacuna deixada por Tarcísio em São Paulo abriria espaço para que um candidato apoiado por Lula ganhe força para o governo estadual.

Tarcísio discursa durante a manifestação de 7 de setembro na Av. Paulista (NELSON ALMEIDA/AFP)

Por outro lado, o secretário de Governo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, já deixou claro que o seu partido apoiará Tarcísio se ele decidir ser candidato. Kassab é apontado como possível candidato ao Bandeirantes caso o atual governador dispute a presidência.

Tarcísio também já deixou claro a interlocutores que só abriria mão da reeleição e entraria na disputa nacional se tiver a benção de Bolsonaro, o que, até o momento, não ocorreu.

O entorno do governador paulista afirma ainda que a prisão de Bolsonaro “não muda o cenário” e não deve gerar movimentações. Tarcísio afirmou em evento nesta terça-feira, 25, que visitará Bolsonaro na prisão e trabalhará pela anistia no Congresso.

Nas pesquisa eleitorais, Tarcísio é um nome competitivo no primeito turno, com 23,2% das intenções de voto na última rodada do instituto Paraná Pesquisa, e 41,8% no segundo turno contra 43% de Lula.

Ratinho corre por fora

Nesse contexto, corre por fora o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). Ele conta com a simpatia da família Bolsonaro e é visto como segunda opção por partidos do centrão caso Tarcísio não aceite a empreitada.

Ratinho não tem o mesmo desempenho de Flávio e Tarcísio, mas por ser desconhecido da maioria da população tem um potencial de crescimento se for apresentado como candidato da direita contra Lula, avaliam aliados.

Kassab, inclusive, tem dito que Ratinho somente será candidato pelo partido se o governador de São Paulo não entrar na disputa.

Ratinho Jr: governador é visto como alternativa na direita (Ratinho Júnior/Facebook/Reprodução)

Como está em segundo mandato, Ratinho não teria “o que perder” na avaliação de interlocutores e se lançaria nacionalmente. A seu favor, há a figura de seu pai, o apresentador de TV Ratinho, visto como um ótimocabo eleitoral para grande parte do eleitorado. O governador do Paraná já apareceu em inserções nacionais do PSD em propagandas eleitorais.

Caso não dispute a eleição presidencial, o governador do Paraná deve disputar o Senado. Nas últimas pesquisas, ele aparece na liderança para a Casa Alta.